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'Yemen'de halkın yüzde 78'inin acil yardıma ihtiyacı var'

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Fetih, ülkede krizin başladığı günden bu yana 2 bin 200 kişinin öldüğünü, 10 bin kişinin yaralandığını, halkın yüzde 78'inin acil yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi.

'Yemen'de halkın yüzde 78'inin acil yardıma ihtiyacı var'

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Fetih, ülkede krizin başladığı günden bu yana 2 bin 200 kişinin öldüğünü, 10 bin kişinin yaralandığını, halkın yüzde 78'inin acil yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi.

24 Haziran 2015 Çarşamba 23:25
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'Yemen'de halkın yüzde 78'inin acil yardıma ihtiyacı var'
SANA - Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Fetih, yaptığı yazılı açıklamada, "Krizin başından bu yana 2 bin 200'den fazla Yemenli öldü, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı. Halkın yüzde 78'inin yani takriben 20 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var" ifadesini kullandı. 

Savaşın doğrudan etkileri nedeniyle Aden, Taiz, Lahic ve Dali vilayetlerinin felaket bölgesi sayıldığını dile getiren Yemenli Bakan Hadramevt, Amran ve Sana'nın da aldığı yoğun göç nedeniyle savaştan olumsuz etkilenen en önemli kentlerden olduğunu aktardı.

Fetih ayrıca 10 bin kişinin komşu ülke Cibuti'ye, 2 milyon 200 bin kişinin ise ülke içinde kırsal bölgelere göç etmek zorunda kaldığını, saldırılar nedeniyle 350 binden fazla ailenin evlerini kaybettiğini söyledi.

Sağlık sektörüne ilişkin ise Fetih, ülkede diyaliz makinesine ihtiyaç duyan yaklaşık 7 bin, böbrek nakli ihtiyacı duyan da 2 bin hasta olduğunu belirterek, "Ancak buna karşılık yaşanan sıkıntılar nedeniyle 28 diyaliz merkezi çalışmalarını durdurma tehlikesi ile karşı karşıya" dedi.

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Fetih, Aden, Taiz, Dali, Amran, Beyda, Hadramevt, Lahic ve Mareb'teki hastanelerin iyileştirilmesi çağrısında bulunurken Aden, Taiz, Hadramevt ve Amran'a ise acil gıda ve barınak yardımı yapılmasını istedi.

Devrimin ardından bir türlü siyasi istikrarın sağlanamadığı Yemen'de, Husilerin ilerleyişini durdurmak için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon mart ayında, söz konusu gruba yönelik operasyon başlatmıştı. Husiler ile yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar çeşitli kentlerde hala sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 25.06.2015 11:41
Anahtar Kelimeler:
Yemenönce VatanHalkAcil Yardım
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