Yemen'de El Kaide operasyonu

Yemen'in güneyindeki çatışmalarda 23 El Kaide üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Yemenli askeri yetkililer, askerler ve askerlere destek veren silahlı sivillerin Abyan vilayetinin Ca'r kentinin kuzeyindeki küçük bir kasabaya saldırmaya çalışan El Kaide militanlarıyla çatışmaya girdiğini, çatışmalarda 20 militanın öldüğünü söyledi.

Yetkililer, El Kaide militanlarının elindeki Ca'r ile Abyan vilayetinin başkenti Zincibar arasındaki yolda El Kaide militanlarına ait bir aracın savaş uçaklarıyla bombalanması sonucu da 3 militanın öldüğünü ifade etti.

