Yemen'de bayram çatışmaların gölgesinde sürüyor

TAİZ - Yemen'in Taiz ve Aden kentlerinde Şii Ensarullah Hareketi (Husiler) ile halk direniş güçleri arasında çıkan çatışmalarda 29 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taiz'in farklı bölgelerindeki çatışmalarda 20 Husi ile 5 halk direniş gücü milisi hayatını kaybederken, 30 Husi ve 4 milis yaralandı. Husilerin kentin yüksek kesimlerine attığı havan topu mermilerinin evlere isabet etti, şarapnel parçaları nedeniyle 3 sivil yaralandı.

Husiler, Aden'deki Kreyter bölgesinde bulunan cumhurbaşkanlığı sarayına baskın düzenlemek isteyen halk direniş güçlerine keskin nişancı ateşiyle karşılık verdi. Olayda 4 milis hayatını kaybetti.

Öte yandan, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde 20 Husi militanın Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve halk direniş güçlerini destekleyen orduya teslim olduğu belirtildi.

Yemen hükümetinin, önceki gün ülkenin güneyindeki Aden kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.