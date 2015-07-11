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Yemen'de ateşkes yine ihlal edildi

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, Taiz kentinde ateşkesi ihlal ederek halk direniş güçlerine ait bölgelere ilerlemeye çalışan Husilerin konvoyuna havadan saldırdı.

Yemen'de ateşkes yine ihlal edildi

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, Taiz kentinde ateşkesi ihlal ederek halk direniş güçlerine ait bölgelere ilerlemeye çalışan Husilerin konvoyuna havadan saldırdı.

11 Temmuz 2015 Cumartesi 07:36
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Yemen'de ateşkes yine ihlal edildi
SANA

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in Taiz kentinde ateşkesi ihlal ederek, halk direniş güçlerine ait bölgelere ilerlemeye çalışan Şii Ensarullah Hareketi'ne (Husiler) ait konvoya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, halk direniş güçlerinin Taiz kentindeki stratejik öneme sahip Cebel el-Cerra askeri bölgesine ilerlemeye çalışan Husilere ait konvoya, kentin Cebel ez-Zunuc bölgesinde hava saldırısı düzenledi.

Bu arada, Husilerin Taiz ve Aden kentlerinde de ateşkesi ihlal ederek halk direniş güçlerine ait bölgelere havan topuyla saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Taiz kentinin güneybatısındaki Ed-Dabab cephesinde ateşkesi ihlal etmekle suçladıkları Husiler ile halk direniş güçleri arasında da çatışmaların çıktığı kaydedildi.

Yemen'de ramazan ayının sonuna kadar devam edecek insani ateşkes bu geceden itibaren yerel saatle 23.59'da başlamıştı.

BM, önceki gün, Yemen'de 10 Temmuz Cuma günü yerel saatle 23.59'da başlayacak "ön koşulsuz insani aranın" ramazan sonuna kadar süreceğini duyurmuştu. Bu sürede Yemen'deki tüm bölgelere engelsiz şekilde limanlar ve havaalanları da kullanılarak insani yardım ulaştırılması gerektiği belirtilmişti.

Yemen'de daha önce de 12 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 5 günlük ateşkes ilan edilmiş, ancak Husi militanları ateşkesi, ilk 1 saatin ardından ihlal etmişti.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:35
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Yemende Ateşkes Yine Ihlal Edildi
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