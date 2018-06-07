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Yemen ordusu sivillerin Mutun kasabasından çıkmasını istedi

Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetine bağlı Mutun kasabasına ulaşan ordu güçleri sivillerin bölgeyi terk etmesini istedi.

Yemen ordusu sivillerin Mutun kasabasından çıkmasını istedi

Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetine bağlı Mutun kasabasına ulaşan ordu güçleri sivillerin bölgeyi terk etmesini istedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:40
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Yemen ordusu sivillerin Mutun kasabasından çıkmasını istedi

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "düşman bölgesi" ilan edilen Cevf vilayetine bağlı Mutun kasabasının topçu birlikleri ve savaş uçaklarıyla hedef alınacağı belirtilerek, sivillere bölgeden derhal çıkmaları uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Husilerin sivil yerleşim birimlerini kullanmasına engel olmak ve savaş alanını belli bir bölgeye hasretmek amacıyla böyle bir yönteme başvurulduğu ifade edildi.

Meşru hükümet güçleri, Husileri sivilleri ve sivillerin yaşadığı bölge ve evleri silah deposu ya da kendi amaçları doğrultusunda askeri olarak kullanmakla suçluyor.

Cevf vilayetinde Yemen ordusuyla Husiler arasındaki şiddetli çatışmalarda her iki taraftan da yüzlerce kişinin öldüğü kaydediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yemen OrdusuYemenCevf VilayetiMutun Kasabası
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