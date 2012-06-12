Yemen ordusu El Kaide'nin kalesinde

İSTANBUL

Yemen ordusundan bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Mayıs 2011'den itibaren El Kaide'nin denetiminde olan Zencibar kentine ulaştığını söyledi. Askerlerin kentte direnişle karşılaştığını ve şehrin bazı kesimlerinde çatışmaların halen devam ettiğini belirten yetkili, bununla birlikte birkaç saat içinde bölgenin tamamında kontrolü sağlamış olacaklarını ifade etti.

Çatışmalar sırasında 5 askerin mayın patlaması sonucu yaralandığı, 6 El Kaide militanının da öldürüldüğü belirtildi.

Zencibar yakınındaki Caar kenti de dün 24 kişinin öldüğü şiddetli çatışmaların ardından Yemen ordusunun denetimine geçmişti.

Zencibar ile Caar'da hakimiyetin sağlanması, Yemen ordusunun El Kaide ile savaşında en önemli zaferi olarak görülüyor.