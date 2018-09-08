Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı

Husiler'in (Şii Ensarullah Hareketi) tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Husiler'i Cenevre'ye getirebilmek için tüm seçenekleri, alternatifleri ve çabayı gösterdiklerini söyledi.

Herhangi bir somut sonuç çıkmadan sona eren istişare toplantıları için tarafları suçlamaktan imtina eden Griffiths, Husiler'in de istişare toplantılarına katılamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Griffiths, "(Husiler) Buraya gelmek istediler. Biz onları buraya getirebilmek için gerekli koşulları yeterince sağlamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen hükümeti ve Husileri bir araya getirebilmek için pes etmeyeceği mesajını veren Griffiths, istişare toplantılarının yeniden başlaması için Husi liderleriyle görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.

Griffiths, bu kapsamda gelecek birkaç gün içinde Yemen'in başkenti Sana'ya ve Umman’ın başkenti Maskat'a ziyaretler gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Husiler'in Cenevre'deki istişare toplantılarına katılmamasının barış sürecinin önünde önemli bir sorun teşkil etmeyeceğinin altını çizen Griffiths, geçmişteki Yemen görüşmelerinde de bu tür lojistik sorunların yaşandığını anımsattı.

Griffiths, taraflar arasındaki bir sonraki istişare toplantılarının ne zaman ve nasıl yapılacağını söylemek için daha erken olduğunu belirtti.

Yaralıların tahliyesinde anlaşma

"Yemen hükümeti heyetiyle planlandığı gibi üç gün çok verimli istişareler yaptık." diyen Griffiths, başta taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mahkumların serbest bırakılması, Sana Havalimanı'nın yeniden ulaşıma açılması, ekonomik ve insani erişim gibi konuları ele aldıklarını ifade etti.

Griffiths, Yemen hükümetiyle yaptıkları görüşmelerde ülkede barışın gelmesi adına ilerleme kat ettiklerini vurguladı.

Husiler'in özellikle üzerinde durduğu yaralıların tahliyesi konusuna da değinen Griffiths, bir hafta içinde yaralıların Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliyesine ilişkin anlaşmaya varıldığını sözlerine ekledi.

"Husiler istişareleri sabote etti

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani de Griffiths'in hemen ardından düzenlediği basın toplantısında, Husileri Cenevre istişare toplantılarını sabote etmekle suçladı.

Yemani, Husiler'in BM ve uluslararası topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini savunarak, "Biz buraya geldik ve toplantılara katıldık. Karşı grup ciddi değildi." yorumunu yaptı.

"Barışa duyarlı olsalardı buraya gelmeleri gerekiyordu." diyen Yemani, milyonlarca Yemenlinin iç savaşın acısını çektiğini, açlıkla burun buruna olduğunu ve barış beklediklerini kaydetti.

Yemani, Husileri uluslararası hukuka karşı saygı duymaya davet ederek, ülkesindeki krizin ancak BM çatısı altında sona erdirilebileceğini ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.