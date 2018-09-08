Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet
Van'a hayran kaldılar
Van'a hayran kaldılar

Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı

Husiler'in katılımının sağlanamadığı Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları sonuç alınamadan bitti.

Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı

Husiler'in katılımının sağlanamadığı Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları sonuç alınamadan bitti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:13
0 Okunma
Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı

Husiler'in (Şii Ensarullah Hareketi) tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Husiler'i Cenevre'ye getirebilmek için tüm seçenekleri, alternatifleri ve çabayı gösterdiklerini söyledi.

Herhangi bir somut sonuç çıkmadan sona eren istişare toplantıları için tarafları suçlamaktan imtina eden Griffiths, Husiler'in de istişare toplantılarına katılamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Griffiths, "(Husiler) Buraya gelmek istediler. Biz onları buraya getirebilmek için gerekli koşulları yeterince sağlamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen hükümeti ve Husileri bir araya getirebilmek için pes etmeyeceği mesajını veren Griffiths, istişare toplantılarının yeniden başlaması için Husi liderleriyle görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.

Griffiths, bu kapsamda gelecek birkaç gün içinde Yemen'in başkenti Sana'ya ve Umman’ın başkenti Maskat'a ziyaretler gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Husiler'in Cenevre'deki istişare toplantılarına katılmamasının barış sürecinin önünde önemli bir sorun teşkil etmeyeceğinin altını çizen Griffiths, geçmişteki Yemen görüşmelerinde de bu tür lojistik sorunların yaşandığını anımsattı.

Griffiths, taraflar arasındaki bir sonraki istişare toplantılarının ne zaman ve nasıl yapılacağını söylemek için daha erken olduğunu belirtti.

Yaralıların tahliyesinde anlaşma

"Yemen hükümeti heyetiyle planlandığı gibi üç gün çok verimli istişareler yaptık." diyen Griffiths, başta taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mahkumların serbest bırakılması, Sana Havalimanı'nın yeniden ulaşıma açılması, ekonomik ve insani erişim gibi konuları ele aldıklarını ifade etti.

Griffiths, Yemen hükümetiyle yaptıkları görüşmelerde ülkede barışın gelmesi adına ilerleme kat ettiklerini vurguladı.

Husiler'in özellikle üzerinde durduğu yaralıların tahliyesi konusuna da değinen Griffiths, bir hafta içinde yaralıların Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliyesine ilişkin anlaşmaya varıldığını sözlerine ekledi.

"Husiler istişareleri sabote etti

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani de Griffiths'in hemen ardından düzenlediği basın toplantısında, Husileri Cenevre istişare toplantılarını sabote etmekle suçladı.

Yemani, Husiler'in BM ve uluslararası topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini savunarak, "Biz buraya geldik ve toplantılara katıldık. Karşı grup ciddi değildi." yorumunu yaptı.

"Barışa duyarlı olsalardı buraya gelmeleri gerekiyordu." diyen Yemani, milyonlarca Yemenlinin iç savaşın acısını çektiğini, açlıkla burun buruna olduğunu ve barış beklediklerini kaydetti.

Yemani, Husileri uluslararası hukuka karşı saygı duymaya davet ederek, ülkesindeki krizin ancak BM çatısı altında sona erdirilebileceğini ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HusilerYemenCenevreMartin Griffiths
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım"
"Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım"
Çözümü intiharda arayan genç Mısırlılar
Çözümü intiharda arayan genç Mısırlılar
Basra Havalimanı'na füze saldırısı iddiası yalanlandı
Basra Havalimanı'na füze saldırısı iddiası yalanlandı
Esed güçleri ile YPG/PKK Haseke'de çatıştı
Esed güçleri ile YPG/PKK Haseke'de çatıştı
Japonya'daki depremde ölü sayısı 30'a yükseldi
Japonya'daki depremde ölü sayısı 30'a yükseldi
Esed rejimi varil bombasından vazgeçmiyor
Esed rejimi varil bombasından vazgeçmiyor
Basra'da dünkü olayların bilançosu: 3 ölü, 50 yaralı
Basra'da dünkü olayların bilançosu: 3 ölü, 50 yaralı
New York Times'ta isimsiz makaleyi yayınlayan editörden açıklamalar
New York Times'ta isimsiz makaleyi yayınlayan editörden açıklamalar
Kolombiya Filistin’i tanıma kararında geri adım atmayacak
Kolombiya Filistin’i tanıma kararında geri adım atmayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ