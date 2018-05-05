Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı

Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mervan Abdullah Abdulvehhab Numan, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'in tarihi sınırları Kızıldeniz'den Umman sahiline kadar uzanır. BAE'deki kardeşler, Yemen'in siyasi tarihini gözden geçirin, çok şey öğreneceksiniz. Yemen'in bir karış toprağına el sürmeden önce yeniden düşünmenizi sağlar." ifadelerine yer verdi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, daha önce yaptığı açıklamada, BAE'nin Sokotra ile tarihi bağlarının olduğunu savunmuştu.

Öte yandan, hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Ahmed bin Dağr, Sokotra Adası'na gönderilen Suudi Arabistan heyetiyle bir araya gelerek adadaki durumun normale dönmesi ve BAE güçlerinin bölgeden ayrılması gerektiğini aktardı.

Heyetin de Bin Dağr'a söz konusu sorunun çözüleceğini ifade ettiği belirtildi.

BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

BAE'ye bağlı onlarca asker, çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'nin, Sokotra Adası'na son olarak beşinci askeri uçağı gönderdiği duyurulmuştu.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de Sokotra Adası'na gönderilmişti.

Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan bir heyetin adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci kez gelen Başbakan Bin Dağr'ın bu ziyaretle, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti.

Aktivistler geçen mart ayında, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu.