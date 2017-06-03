Yemen'deki kolera salgını için önlem gerekiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki kolera salgınının yayılmasını önlemek için 16 milyon dolarlık fona ihtiyaç olduğunu belirtti.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Yemen'e gerçekleştirdiği ziyaretin son gününde yaptığı açıklamada, "Yemen'de siyasi bir çözümle çatışmalara son verme zamanının geldiğini" vurguladı.

UNICEF'in Yemen'e kolera konusunda 40 ton yardım malzemesi ulaştırdığını kaydeden Cappelaere, "salgının yayılmasını önlemek için 16 milyon dolarlık fona ihtiyaç olduğunu" ifade etti.

Ülkede koleranın hızla yayıldığını ve çocukların durumlarının kötü olduğunu belirterek durumun bir felakete dönüştüğünü kaydeden Cappelaere, sadece bir ay içinde 70 bin kolera vakası rapor edildiğini ve bunlardan 600'ünün yaşamını yitirdiğini aktardı.

Cappelaere, "Koleranın bu şekilde yayılması durumunda önümüzdeki iki hafta içinde 130 bin kişi kolera teşhisi şüphelisi olarak karşımıza çıkabilir." ifadesini kullandı.

Yemen'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği ziyarette koleraya yakalanmış çocukların halini yakından görme şansı bulduğunu aktaran Cappelaere, "ailelerin hastane masraflarını karşılayamayacak durumda olmaları nedeniyle bir çok çocuğun kolayca tedavi edilebilecek hastalıkların pençesinde sessizce can verdiğini" belirtti.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.