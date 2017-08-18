'Yemen'deki çocuk ölümlerinin yarısından Suudi koalisyonu sorumlu'

Yemen'de devam eden iç savaşta geçen yıl çocuk ölümlerinin yüzde 51'inden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sorumlu olduğu iddia edildi.

BM'nin "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" ile ilgili taslak raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 680'den fazla çocuğun ölümü ve yaralanmasına neden olmakla suçlandı.

Yemen'de koalisyon güçlerince düzenlenen hava saldırılarında en az 349 çocuğun öldüğü, 333'ünün ise yaralandığı belirtilen taslak raporda, hastanelere ve okullara yönelik saldırıların dörtte üçünün yine koalisyon güçlerince gerçekleştirildiği ifade edildi.

Taslak raporun yayımlanmadan önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından onaylanması gerekiyor.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, taslak raporun Genel Sekreter'e ulaştığını ve Guterres'in taslağı silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile ele alacağını söyledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri üzerine geçen yıl BM'nin karar listesine kısa süreliğine alınmıştı ancak daha sonra listeden çıkarılmıştı.

"Save the Children" ve "Watchlist" isimli sivil toplum kuruluşları, Suudi Arabistan'ın BM'ye yaptığı yardımları kesme tehdidi üzerine listeden çıkarıldığını iddia etmişti.

Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise "çok zor ve acı" bir karar verdiğini, milyonlarca çocuğun yardımların kesilmesinden etkileneceğini ve baskılar üzerine koalisyonu kara listeden çıkarmak zorunda kaldığını söylemişti.