Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93252
ALTIN
242.871
DOLAR
6.2344
STERLİN
8.0333
EURO
7.2964
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
Karius imzayı atıyor
Karius imzayı atıyor
Ormanların koruyucusu
Ormanların koruyucusu
Fenerbahçe gole hasret
Fenerbahçe gole hasret

Yemen'de savaş suçu işleyenlerin listesi BM'de

BM Yemen Heyeti Başkanı Jendoubi, ülkede uluslararası suçlar işlendiğinden şüphelenilen kişilerin "gizli bir listesini" BM'ye teslim ettiklerini duyurdu.

Yemen'de savaş suçu işleyenlerin listesi BM'de

BM Yemen Heyeti Başkanı Jendoubi, ülkede uluslararası suçlar işlendiğinden şüphelenilen kişilerin "gizli bir listesini" BM'ye teslim ettiklerini duyurdu.

28 Ağustos 2018 Salı 15:03
0 Okunma
Yemen'de savaş suçu işleyenlerin listesi BM'de

Birleşmiş Milletlerin (BM), kurduğu Yemen heyetinin Başkanı Kamel Jendoubi, hükümet, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden uluslararası suç işlediğinden şüphe duyulan kişilerin "gizli bir listesini" derlediklerini ve listeyi BM'ye teslim ettiklerini açıkladı.

Jendoubi, heyetin bugün Yemen'de hükümet ve koalisyon güçlerine mensup kişilerin savaş suçları işlediğine dair açıklanan raporunun ardından, BM Cenevre Ofisi'nde heyet üyesi Charles Garraway ile basın toplantısı düzenledi.

İç savaşın hüküm sürdüğü ülkede savaş suçları işlendiğini vurgulayan Jendoubi, "Yemen hükümeti, Suudi Arabistan ve BAE'nin de içinde yer aldığı koalisyonun mensupları orantısız şekilde ve savaş suçları oluşturabilecek saldırılar düzenlediler veya yürüttüler. Bu kişilerin ayrıca kötü muamele, işkence, insan onuruna yönelik saldırılar, tecavüz ve 15 yaşın altındaki çocukları çatışmalarda kullanmak gibi savaş suçları oluşturabilecek eylemler gerçekleştirmiş olmaları muhtemeldir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gizli liste Hüseyin'e teslim edildi"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin girişimiyle geçen aralık ayında Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan 3 kişilik heyetin başkanı Jendoubi, Yemen'de "uluslararası suçları" işlediğinden şüphelenilen kişilerin "gizli bir listesini" derlediklerini ve bu listeyi bugün BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin'e teslim ettiklerini aktardı.

Jendoubi, savaş suçlarına bulaşan kişilerin sayısı ve kimler olduğuna dair ipucu vermedi.

Uzmanlar heyetinin ulaştığı bulguların Yemen'de çatışan tarafların insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlar işlemeye devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Jendoubi, şöyle konuştu:

"Uzmanlar heyetinin Yemen hükümeti, BAE ve Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğuna dair gerekçeleri var. Uzmanlar heyetinin ayrıca fiili güçlerin hakim oldukları bölgelerde insan hakları ihlalleri yaptığına inanması için gerekçeleri var."

"Acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz"

Jendoubi, Yemen'de çatışan tarafların uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve savaş suçu da işleyen tüm sorumluların ülke içinde de uluslararası mahkemelerde de hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Yemen'de sivillerin en büyük bedeli ödediğini ifade eden Jendoubi, savaşın en acı çekenlerinin kadınlar ve çocuklar olduğunu, belgeledikleri cinsel istismar vakalarının korkunç boyutlarda olduğunu belirtti.

Jendoubi, Yemen'deki tüm çatışmaların derhal durdurulması ve sivillerin korunması çağrısında bulunarak "Çatışan tüm tarafları gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz ve acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Rapor siyasi değil"

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan ve BAE'den bazı kişilerin savaş suçu işlediğine ilişkin raporun siyasi olmadığının altını çizen Jendoubi, "Metodoloji kullanarak raporu hazırladık. Biz kimsenin safında değiliz." dedi.

Tunus'taki insan hakları faaliyetlerinden dolayı 17 yıl sürgünde yaşayan Kamel Jendoubi, raporu hazırlama sürecinde heyetlerinin, çalışmalarda bulunmak üzere Yemen'in birçok bölgesi, Suudi Arabistan ve Cibuti'ye 14 kez ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.

Heyet üyesi İngiliz Charles Garraway, raporu, savaş kurbanları ve tanıkları, gözaltı merkezlerine yaptıkları ziyaretler, uzaktan görüşmeler, uydu görüntüleri ve fotoğraflara dayandırarak hazırladıklarını söyledi.

Suudi Arabistan ve BAE'ye şok suçlamalar

Heyetin bugün açıkladığı rapora göre, Suudi Arabistan ve BAE'nin tecavüz, işkence, ortadan kaybolma ve yaşam hakkından mahrum etme gibi savaş suçları işlemiş olabileceğine dair makul gerekçeler olduğu vurgulanmıştı.

BM raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı vurgulanarak "Hava saldırılarında yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu." ifadesine yer verilmişti.

Raporda ayrıca Yemen hükümeti ile koalisyondan Suudi Arabistan ve BAE güçlerinin bazı mensuplarının uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğine vurgu yapılarak bu kişilerin "ayrım", "orantı" ve "önlem" ilkelerini ihlal etmek suretiyle Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğu bildirilmişti.

BM kuruluşlarının verilerine göre Mart 2015'ten 23 Ağustos 2018'e kadar ülkedeki iç savaşta 6 bin 660 sivilin öldüğü, 10 bin 563'ünün yaralandığı aktarılan raporda, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğine işaret edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMYemenSuudi ArabistanBirleşik Arap Emirlikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google 'rekabeti ihlal'den savunma yaptı
Google 'rekabeti ihlal'den savunma yaptı
Hollanda'da staj başvurularında yabancılara ayrımcılık
Hollanda'da staj başvurularında yabancılara ayrımcılık
İbadi'den Kerkük açıklaması
İbadi'den Kerkük açıklaması
Mistura'dan Suriye için istişare toplantısı daveti
Mistura'dan Suriye için istişare toplantısı daveti
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın
Kırım Tatar liderine özgürlük nişanı
Kırım Tatar liderine özgürlük nişanı
Japonya savunma raporunda Kuzey Kore tehdidi vurgusu
Japonya savunma raporunda Kuzey Kore tehdidi vurgusu
Fransa Çevre Bakanı Hulot istifa etti
Fransa Çevre Bakanı Hulot istifa etti
Amerikalı gençlerin yüzde 2'si düzenli olarak gazete okuyor
Amerikalı gençlerin yüzde 2'si düzenli olarak gazete okuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ