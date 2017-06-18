Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98193
ALTIN
141.074
DOLAR
3.5006
STERLIN
4.4670
EURO
3.9168
Çoruh'un gerdanlıkları
Çoruh'un gerdanlıkları
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Galatasaray sezonu açıyor
Galatasaray sezonu açıyor
BES'teki birikim 500 milyon liraya yaklaştı
BES'teki birikim 500 milyon liraya...
Tekel hale gelen kitapçıların sömürüsüne ‘dur!’ demek isterim...
Tekel hale gelen kitapçıların sömürüsüne...

Yemen'de koleradan bin 54 kişi öldü

Yemen'deki kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 54'e yükseldi

Yemen'de koleradan bin 54 kişi öldü

Yemen'deki kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 54'e yükseldi

18 Haziran 2017 Pazar 17:32
9 Okunma
Yemen'de koleradan bin 54 kişi öldü

DSÖ, Yemen'deki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının bin 54'e yükseldiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının bin 54'e yükseldiğini bildirdi.

DSÖ Twitter hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana 20 vilayette salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ülkede 151 binden fazla şüpheli vaka tespit edildiği kaydedildi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KoleraYemen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütü PKK/PYD Suriye'de sivilleri vurdu
Terör örgütü PKK/PYD Suriye'de sivilleri vurdu
Trump'tan kendi hükümetine övgü
Trump'tan kendi hükümetine övgü
Ürdün'e taşınmada tam tarih vermek zor
Ürdün'e taşınmada tam tarih vermek zor
Danimarka’da FETÖ bağlantılı okul iflasını istedi
Danimarka’da FETÖ bağlantılı okul iflasını istedi
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Ufukta İspanya belirsizliği var
Ufukta İspanya belirsizliği var

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ