Yemen'de hükümet güçleri Hudeyde Havalimanı'na girdi

HUDEYDE

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri destekli meşru ordu, Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na girdi.

Havalimanı çevresinde yoğun çatışmalar çıktığı, Husilerin ordu güçlerinin baskınının ardından binaya tank ve top atışıyla saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Yemen güçleri, 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden almak için askeri operasyon başlatmıştı.