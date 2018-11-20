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Yemen'de çocukların yüzde 80'i insani yardıma muhtaç

Dünya Sağlık Örgütü, savaş nedeniyle Yemen'deki çocukların yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

Yemen'de çocukların yüzde 80'i insani yardıma muhtaç

Dünya Sağlık Örgütü, savaş nedeniyle Yemen'deki çocukların yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

20 Kasım 2018 Salı 14:21
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Yemen'de çocukların yüzde 80'i insani yardıma muhtaç

ADEN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), savaş nedeniyle Yemen'deki çocukların yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle DSÖ Yemen Ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yemen'de savaş nedeniyle ülkedeki çocuk nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan 11 milyondan fazla çocuk insani yardıma muhtaç." denildi.

Açıklamada ayrıca ülkede 3,5 yılı aşkın süredir devam eden savaşın yükünü en çok çocukların çektiği ifade edildi.

Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor

Dünyanın zaten en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği Yemen'de her 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor.

Yemen'de 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık örgütüYemenInsani Yardım
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