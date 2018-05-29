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Yemen'de çatışma

Beyda kentinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 7 Husi militanı öldürüldü.

Yemen'de çatışma

Beyda kentinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 7 Husi militanı öldürüldü.

29 Mayıs 2018 Salı 17:13
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Yemen'de çatışma

Yemen'in Beyda kentinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 7 Husi militanın öldürüldüğü bildirildi.

Beyda kentindeki Natı ilçesi yetkililerinden Mesad es-Salahi, yaptığı yazılı açıklamada, "Husiler bugün Mafrak Aşar bölgesindeki orduya ait mevzilere saldırı düzenledi." dedi.

Saldırının ordu güçleri tarafından geri püskürtüldüğünü aktaran Salahi, Husilerden 7 kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının sağ olarak ele geçirildiğini kaydetti.

Salahi, ayrıca çatışma sırasında hükümet güçlerine mensup 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana hükümete destek veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YemenYemende çatışma
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