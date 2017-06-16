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'Yemen'de bin kişinin ölümüne neden olan salgın önlenebilirdi'

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü McGoldrick, "Yemen'deki açlık ve benzeri görülmemiş kolera salgını insanların ürünü. Yaklaşık bin kişinin ölümüne neden olan salgın önlenebilirdi." dedi.

'Yemen'de bin kişinin ölümüne neden olan salgın önlenebilirdi'

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü McGoldrick, "Yemen'deki açlık ve benzeri görülmemiş kolera salgını insanların ürünü. Yaklaşık bin kişinin ölümüne neden olan salgın önlenebilirdi." dedi.

16 Haziran 2017 Cuma 13:09
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'Yemen'de bin kişinin ölümüne neden olan salgın önlenebilirdi'

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Yemen'deki açlık ve salgın hastalıkların siyasi sorunlardan kaynaklandığını belirterek, "Yemen'deki açlık ve benzeri görülmemiş kolera salgını insanların ürünü. Yaklaşık bin kişinin ölümüne neden olan salgın önlenebilirdi." ifadesini kullandı.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de insanlar eliyle oluşturulan insani krizin acı sonuçları olduğunu bildirdi.

İnsanların açlık sınırında yaşamaları ve salgın hastalıklarla mücadele etmelerinin nedeninin siyasi olduğunu vurgulayan McGoldrick, "İnsanlık politikaya yenildi." ifadesini kullandı.

Yarısı çocuk 140 binden fazla kişinin koleraya yakalandığını kaydeden McGoldrick açıklamasında, "Yemen'deki açlık ve benzeri görülmemiş kolera salgını insanların ürünü. Yaklaşık bin kişinin ölümüne neden olan salgın önlenebilirdi." ifadesine yer verdi.

"20 milyondan fazla insan yardıma muhtaç"

Tüm taraflara halkın çile çekmesine neden olan taktiklere son verme çağrısı yapan McGoldrick, ülkede 20 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ancak kaynakların tükenmeye yüz tuttuğunu bildirdi.

Yeni bağışlar gelmemesi durumunda en fazla eylül ayına kadar yardım sunabilecekleri uyarısı yapan McGoldrick, her ay ortalama 4 milyon kişiye yardım ulaştığını bunun da fon sıkıntısı nedeniyle sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
YemenSalgınölüm
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