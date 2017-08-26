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Yemen'de ABD'ye ait helikopter düştü

ABD Merkez Komutanlığı, kendisine ait Black Hawk tipi bir helikopterin, Yemen’in güney sahiline 20 mil uzaklıkta düştüğünü duyurdu.

Yemen'de ABD'ye ait helikopter düştü

ABD Merkez Komutanlığı, kendisine ait Black Hawk tipi bir helikopterin, Yemen’in güney sahiline 20 mil uzaklıkta düştüğünü duyurdu.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 09:38
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Yemen'de ABD'ye ait helikopter düştü

ABD Merkez Komutanlığı, kendisine ait Black Hawk tipi bir helikopterin, Yemen’in güney sahiline 20 mil uzaklıkta düştüğünü duyurdu.

Merkez Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eğitim sırasında düşen helikopterin 6 mürettebatından 5’inin kurtarıldığı, bir askerin ise kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği dile getirildi.

Yemen'in güney illerinde konuşlanmış durumda bulunan ABD kuvvetleri, Yemen kuvvetlerinin ağustos ayının başlarında ülkenin güneydoğusundaki Şebva ilinde terör örgütü El-Kaide'ye düzenlediği operasyona destek vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez KomutanlığıYemenABDye Ait Helikopter DüştüBlack Hawk
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