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Yaşar Kemal'e "Krikor Naregatsi" nişanı

Ermenistan Kültür Bakanlığı tarafından yazar Yaşar Kemal'e, "Krikor Naregatsi" nişanı verildi.

Yaşar Kemal'e "Krikor Naregatsi" nişanı

Ermenistan Kültür Bakanlığı tarafından yazar Yaşar Kemal'e, "Krikor Naregatsi" nişanı verildi.

05 Eylül 2013 Perşembe 08:00
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Yaşar Kemal'e
İSTANBUL

Yazar Yaşar Kemal'e, Ermenistan Kültür Bakanlığı tarafından "Krikor Naregatsi" nişanı verildi.

"Krikor Naregatsi" nişanını sunmak üzere Türkiye'ye gelen heyette Ermenistan Kültür Bakanı temsilcisi Seyranuhi Geghamyan, Ermenistan milletvekili Aragats Akhoyan ile Batı Ermenileri Konseyi temsilcileri Vahan Melikian ve Sevag Ardzruni yer aldı.

Bakanlık temsilcisi Seyranuhi Geghamyan, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Benim halkım, insani bir bakış açısıyla ve yüzyılların getirdiği birikimle, yeni nesillere hiçbir olumlu adımın karşılıksız bırakılmaması gerektiğini öğretti. Bugün, ben ve arkadaşlarım bunun için buradayız. Ermeni mimarisinin başlıca örneklerinden biri olan Ahtamar'daki Surp Haç Ermeni Kilisesi'nin yıkımına karşı çıkarak bireysel yüreklilik gösteren birine halkımızın takdir duygularını iletmeye geldik."

Yaşar Kemal de Anadolu'nun binlerce yıl­lık zen­gin bir kül­tür top­ra­ğı­ olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Beni Krikor Naregatsi nişanı ile onurlandırdınız. Şairliği, kutsal kişiliği kadar önemli olan, şiirleri bin yıldır yaşayan Narekli Krikor benim hemşehrim de. Bin yıl öteden sevgi diliyle seslenen Aziz Krikor Naregatsi adına bir dostluk köprüsü kuran Ermenistan Kültür Bakanlığına teşekkür ederim. Ortak dileğimiz  düşmanlıkların dostluğa, öfkenin sevgiye dönüştüğü bir dünyadır. Dostlukta ve barışta birlikte direnelim."

Krikor Naregatsi nişanı

Ermenistan Kültür Bakanlığının sunduğu nişanın, adını 951-1003'te yaşamış ve aziz ilan edilmiş keşiş, şair ve filozof Grigor'dan (Krikor) aldığı bildirildi. Aziz Grigor'un hayatının büyük kısmını Van'da, Akdamar Adası yakınında, bugünkü adı Yemişlik olan manastırda geçirdiği, eserlerinin Ermeni edebi dilinin gelişmesine büyük katkıda bulunduğu belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 08:01
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Kemal
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