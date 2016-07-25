Yaşamını yitiren genç Gümülcine'yi yasa boğdu

Almanya’nın Münih kentinde İran asıllı bir Alman'ın düzenlediği saldırıda, Batı Trakya Türkü 17 yaşındaki Hüseyin Dayıcık’ın hayatını kaybetmesi memleketi Gümülcine’deki yakın çevre ve akrabalarını derin üzüntüye boğdu.

Hüseyin’in yakınları, yaptıkları açıklamalarda, hala yaşanan acı olayın etkisinde olduklarını ve gencecik masum bir insanın bu şekilde hayatını kaybetmesini kabullenemediklerini belirtti.

Babası kalp krizi geçirdi

Almanya’da, Hüseyin’in babası Süleyman Dayıcık’ın oğlunun ölüm haberi üzerine kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığını anlatan yakınları, bu zor anda ailenin yanında olmak için Batı Trakya’dan bazı akrabalarının Münih’e gittiğini söyledi.

İsimlerinin yazılmasını istemeyen akrabalar, Münih’teki terör saldırısında kurşunların hedefi olarak hayatını kaybeden Hüseyin’in üçüz kardeşlerinden biri olan Gülfer’i korumak için kendini feda ettiğini belirterek cenazenin Almanya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından çarşamba ya da perşembe günü Yunanistan’a getirilerek babasının köyü olan Karacaoğlan’da toprağa verileceğini bildirdiler.

Bu arada, Yunan vatandaşı Hüseyin Dayıcık’ın kız kardeşini kurtarmak için kendisini feda etmesi Yunan medyasında geniş yer buldu.

Yunan basın yayın organları, yaz tatili öncesinde yakınlarına hediye almak için kardeşiyle Münih’teki alışveriş merkezine giden Hüseyin’in, saldırı başladığında kız kardeşini kurtarmak için önüne geçtiğini ve kurşunların hedefi olduğunu yazdı.

Haberlerde “Yunan kahraman” olarak nitelendirilen Hüseyin’in, Batı Trakya’daki Müslüman azınlık mensubu olduğu ve ailesiyle çalışmak için gittiği Münih kentinde yaşadığı belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Münih’teki saldırıda bir Yunan’ın da hayatını kaybettiğini ifade etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından olayla ilgili yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında bir “Yunan vatandaşının da bulunduğu” belirtilerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.