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'Yasaklar adası'nda 12 yıl sonra bir ilk

Brezilya'da çocuk doğurmanın yasak olduğu adada, 12 yıl sonra ilk bebek dünyaya geldi.

'Yasaklar adası'nda 12 yıl sonra bir ilk

Brezilya'da çocuk doğurmanın yasak olduğu adada, 12 yıl sonra ilk bebek dünyaya geldi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:52
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'Yasaklar adası'nda 12 yıl sonra bir ilk

BBC'nin haberine göre, Brezilya'da 3 bin nüfuslu Fernando de Noronha Adası'nda 22 yaşındaki genç kadın, hafta sonu bir kız bebek dünyaya getirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, "O Globo" internet sitesine yaptığı açıklamada, hamileliğinin farkında olmadığını ve bu olay karşısında söyleyecek söz bulamadığını belirtti.

Kadın, "Cuma gecesi sancım vardı. Sonra doğum yaptım. Bu bir kız bebekti. Dilim tutuldu sanki." diye konuştu.

Bebek daha sonra yerel bir hastaneye götürüldü. Yetkililer, doğumu doğruladı ve "Kadın, evinde doğum yapmış. Aile hamilelikten haberleri olmadığını söylüyor." dedi.

Bebeğin dünyaya gelmesinden memnun olan yöre halkı, aileye yardımda bulunuyor.

Dünyanın en güzel sahillerinden birine sahip olan Fernando de Noronha Adası, ünlü su altı yaşam rezervlerini koruma altında tutmak için nüfusunu sınırlı tutuyor.

Bebek bekleyen kadınlardan, anakaraya taşınmaları talep ediliyor. Adada doğumevi de bulunmuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BbcBrezilya
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