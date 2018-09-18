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"Yasa dışı göçle mücadeleyi zorlaştıran kuralları değiştireceğiz"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: "Hazırlanan güvenlik ve göç konularındaki kararnamelerle yasa dışı göçle mücadeleyi zorlaştıran belli kuralları kökten değiştireceğiz"

"Yasa dışı göçle mücadeleyi zorlaştıran kuralları değiştireceğiz"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: "Hazırlanan güvenlik ve göç konularındaki kararnamelerle yasa dışı göçle mücadeleyi zorlaştıran belli kuralları kökten değiştireceğiz"

18 Eylül 2018 Salı 09:37
8 Okunma
"Yasa dışı göçle mücadeleyi zorlaştıran kuralları değiştireceğiz"

ROMA

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göç konusunda yakında yayımlanacak kararnameye ilişkin, "Hazırlanan güvenlik ve göç konularındaki kararnamelerle, yasa dışı göçle mücadeleyi zorlaştıran belli kuralları kökten değiştireceğiz." dedi.

Facebook hesabından paylaşımda bulunan Salvini, göçmenler konusuna değindi.

Geçen hafta ülkenin güney batısındaki Lampedusa Adası'nda karaya çıkan 184 düzensiz göçmenden 40 Tunuslunun bu sabah Sicilya'daki Palermo kentinden kalkan uçakla Tunus'a geri gönderildiğini duyuran Salvini, kalan göçmenlerin de perşembe gününden itibaren tarifesiz seferle ülkelerine gönderileceğini bildirdi.

Salvini, geçen hafta bozulan bir uçak nedeniyle Tunus'a gönderilemeyen ve geri gönderme merkezlerinde yer kalmadığı için merkeze de kabul edilmeyen 15 Tunuslu göçmenle ilgili de bilgi talep ettiğini aktardı.

İtalyan ve Tunuslu temsilcilerin geri gönderme işlemlerinin hızla yapılabilmesi için yarın İçişleri Bakanlığı'ndaki teknik toplantıda bir araya geleceklerini belirten Salvini, "Hazırlanan güvenlik ve göç konularındaki kararnamelerle yasa dışı göçle mücadeleyi zorlaştıran belli kuralları kökten değiştireceğiz. Arkadaşlar, sihirli güçlerim yok ama bütün enerjimin bu ülkeye biraz daha düzen ve güvenlik getirmeye ve İtalyanların beklentilerini boşa çıkarmamaya adandığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta 184 düzensiz göçmenin ülkenin güneybatısındaki Lampedusa Adası'nda karaya çıktığı bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaGöçGöçmenMatteo Salvini
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