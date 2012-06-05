Yardım görevlileri Suriye'ye girdi

CENEVRE

BM İnsani İşler Koordinasyon Bürosu yetkilisi John Ging, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şam hükümetinin yardım görevlileri ve tedarik konvoylarının Dera, Deyr Ez Zor, Humus ve İdlib'e girmesine izin verdiğini söyledi.

Ging, Şam yönetimi ve Cenevre'deki bir büyükelçinin, 7 uluslararası sivil toplum örgütü ile 8 BM kurumunun yardım dağıtmasının önündeki bürokratik engellerin çözümlenmesi ve vizelerin verilmesi konusunda taahhütte bulunduğunu ifade etti.

Ging, izin konusunda bir ilerleme olduğu ya da olmadığının gelecek haftalar içinde ölçüleceğini vurgulayarak, yardım görevlileri ve erzakların haftalar değil birkaç günde Suriye'ye girmesini ümit ettiğini kaydetti.