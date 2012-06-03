Yangına müdahale edilmiyor

HATAY

Suriye'nin İdlip ve Lazkiye kentleri ormanlık alanlarında çıkan yangınlara, 24 saat geçmesine rağmen müdahale edilmezken İdlip kentine bağlı bir bölgede daha orman yangını çıktı.

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın 2 ayrı ormanlık bölgesinde dün öğleden sonra çıkan yangına, yaklaşık bir gün geçmesine rağmen Suriye tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmadı.

Suriye'deki yakınlarıyla telefonla görüşen Güveççi ve Görentaş köylüleri, yangının Suriye askerleri tarafından, Suriyeli muhaliflerin geçişini ve gizlenmesini önlemek için çıkarıldığını iddia etti.

Sınıra yaklaşık 500 metre uzaklıkta çıkan yangının ülkeye sıçrama ihtimaline karşın yangın söndürme ekipleri hazır bekletiliyor.