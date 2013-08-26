Yakın çalışmanın sonucu

MOSKOVA



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandır Lukaşeviç, Suriye yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin kimyasal saldırı gerçekleştiği iddia edilen bölgede araştırma yapmasına izin vermesinin, Moskova ile Şam'ın yakın çalışmasının sonucu olduğunu söyledi.



Lukaşeviç, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Suriye yönetimi, BM misyonu ile işbirliği yapmaya karar vererek memnun edici bir adım attı. Bu bizim görüşümüze göre, Şam banliyölerindeki tüm durumların detaylı ve tarafsız olarak araştırılması için büyük bir fırsat. Bu Moskova ile Şam'ın yakın çalışmasının sonucudur" ifadesini kullandı.



Şam'ın Doğu Guta bölgesini elinde bulunduran muhaliflerin BM heyetinin çalışması için gerekli güvenli ortamı sağlaması gerektiğine vurgu yapan Lukaşeviç, geçen yaz BM gözlemcilerine olduğu gibi silahlı provokasyanların oluşmaması gerektiğini belirtti.



Lukaşeviç ayrıca Suriye muhalefeti üzerinde etkisi olan tüm taraflara, kimyasal silah iddialarını inceleyen BM uzmanlarının çalışmalarında gereken güvenliğin sağlanması için, muhaliflere baskı yapılması çağrısında bulundu.

Suriye Devlet Televizyonu, Dışişleri Bakanlığı ile BM arasında yapılan görüşmelerde, BM heyetinin söz konusu bölgelerde inceleme yapması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.



Lukaşeviç ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'in, Suriye'deki krizin derinleşmesiyle ilgili olarak, ABD'nin "tüm olasılıklar için hazırlanıyor" açıklamasını değerlendirerek, Suriye'ye karşı olası bir askeri müdahelenin Cenevre-2 Konferansı'nı sekteye uğratacağını kaydetti.



Birleşmiş Milletler'in onayı olmadan tek taraflı alınacak her türlü müdahale kararının, Suriye krizine politik çözümler bulmak isteyen ülkelerin çabalarını boşa çıkartacağını ifade eden Lukaşeviç, "Böyle bir karar, Ortadoğu'da zaten tehlikeli olan durumu daha da çıkmaza sürükleyecektir ve bizim Amerikalı partnerlerimizle düzenlenmesi üzerine anlaştığımız Cenevre-2 Konferansı'nı da sekteye uğratacaktır" ifadesini kullandı.



Hagel, ABD Başkanı Barack Obama'nın Savunma Bakanlığı Pentagon'dan, "Suriye için askeri seçenekler" hazırlanmalarını istediğini, bu seçeneklerin, "birliklerin ve varlıkların konumlandırılmasını da gerektirdiğini" belirtmişti.





AA