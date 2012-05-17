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'Yahudiler gaz odalarında öldürülmedi'

Yunanistan'da, son seçimde parlamentoya giren aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos’un söyledikleri olay yarattı.

'Yahudiler gaz odalarında öldürülmedi'

Yunanistan'da, son seçimde parlamentoya giren aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos’un söyledikleri olay yarattı.

17 Mayıs 2012 Perşembe 09:00
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'Yahudiler gaz odalarında öldürülmedi'
Yunanistan'da, son seçimde parlamentoya giren aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos’un söyledikleri olay yarattı. Yahudi soykırımın adeta simgesi olan Auschwitz toplama kampı için, "Ne Auschwitz’i orda bulunmadım" diyen aşırı sağcı lider, kampta gaz odaları olmadığını iddia etti.
6 Mayıs'taki seçimlerde parlamentoya girmeye hak kazanan parti liderinin Yahudi soykırımıyla ilgili sözleri komşuda büyük tartışma yarattı.
'KAMPTA FIRINLAR YOKTU' 
Aşırı sağcı lider, İkinci Dünya Savaşı sırasında soykırımın adeta simgesi sayılan Polonya'daki Auschwitz toplama kampıyla ilgili şüpheleri olduğunu söyledi.Mihaloliakos, "Ne Auschwitz’i, Auschwitz'e hiç gitmedim. Ne oldu? Siz orada mıydınız? Siz ne olduğunu biliyor musunuz? Ben 6 milyon Yahudi sayısını sorgulayan ve bunun abartılı olduğunu belirten çok kitap okudum.
Fırınlar yoktu; Bu bir yalan. Bunun yalan olduğuna inanıyorum. Gaz odaları da yoktu. Birçok ülkeden birçok kişi toplama kamplarında öldü. Bu savaş suçuydu. Amerikalıların Japonlar için oluşturduğu toplama kampları gibi..." ifadelerini kullandı.
'CİDDİYE ALINDIĞINA İNANMIYORUZ' 
Yunan hükümeti Mihaloliakos'un tartışma yaratan ifadelerini kınarken, Yunan Yahudi cemaati, aşırı sağcı lideri ciddiye alınmadığı görüşünde.
Altın Şafak Partisi, son seçimde parlamentoda 21 milletvekilliği kazanmıştı.
Son Güncelleme: 17.05.2012 01:01
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