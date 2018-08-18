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Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin zeytin ağaçlarına saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Arraba beldesinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacına zarar verdi.

Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin zeytin ağaçlarına saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Arraba beldesinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacına zarar verdi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:07
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Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin zeytin ağaçlarına saldırı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin toprakları üzerinde inşa edilen Dotan yerleşim biriminden gelen bir grup Yahudi yerleşimci, Arraba beldesinde Filistinlilerin arazilerine baskın düzenledi.

Yerleşimciler, arazilerden kaçmadan önce onlarca ağacın dallarını koparıp, kırarak zarar verdi.

Bölge sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin, zaman zaman Filistinlilere ait tarım alanlarına ve ağaçlara zarar verdiğini, çiftçilere saldırma gibi kışkırtıcı eylemler gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgütün, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde düzenlediği benzer saldırıların son zamanlarda arttığı belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinYahudi YerleşimcilerİSRAİL
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