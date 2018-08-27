Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da 'ırkçı saldırı'

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait çok sayıda aracı tahrip ettiği ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazdığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Sincil Belde Belediye Başkanı Mutez Tavafşa, yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Sincil beldesine baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini söyledi.

Tavafşa, Yahudi yerleşimcilerin bölge sakinlerine ait 13 aracın lastiklerini patlattığını ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı ifadeler yazdığını ifade etti.

Yahudi yerleşimciler geçen hafta da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye beldesine baskın düzenlemiş, Filistinlilerin mülklerine zarar vermiş ve duvarlara ırkçı ifadeler yazmışlardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.