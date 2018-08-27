Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90765
ALTIN
241.717
DOLAR
6.2368
STERLİN
7.9880
EURO
7.2462
Fenerbahçe gole hasret
Fenerbahçe gole hasret
Trabzonspor'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki
Trabzonspor'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki
Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi başladı
Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi...
Real Madrid farklı kazandı
Real Madrid farklı kazandı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da 'ırkçı saldırı'

Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı ifadeler yazdı.

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da 'ırkçı saldırı'

Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı ifadeler yazdı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:31
0 Okunma
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da 'ırkçı saldırı'

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait çok sayıda aracı tahrip ettiği ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazdığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Sincil Belde Belediye Başkanı Mutez Tavafşa, yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Sincil beldesine baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini söyledi.

Tavafşa, Yahudi yerleşimcilerin bölge sakinlerine ait 13 aracın lastiklerini patlattığını ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı ifadeler yazdığını ifade etti.

Yahudi yerleşimciler geçen hafta da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye beldesine baskın düzenlemiş, Filistinlilerin mülklerine zarar vermiş ve duvarlara ırkçı ifadeler yazmışlardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yahudi Yerleşimcilerırkçı Ifadeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'daki orman yangınında ölü sayısı 97'ye yükseldi
Yunanistan'daki orman yangınında ölü sayısı 97'ye yükseldi
Saraybosna'daki FETÖ okullarının 1,6 milyon vergi borcu var
Saraybosna'daki FETÖ okullarının 1,6 milyon vergi borcu var
'S-400'lerin teslimi 2019'da'
'S-400'lerin teslimi 2019'da'
BM'den Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebi
BM'den Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebi
Trump, Beyaz Saray'ın McCain açıklamasını engellemiş
Trump, Beyaz Saray'ın McCain açıklamasını engellemiş
Gardiyan Casado, Rıza Sarraf'tan rüşvet aldığını kabul etti
Gardiyan Casado, Rıza Sarraf'tan rüşvet aldığını kabul etti
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
Suriye'de muhaliflerin 'kimyasal saldırı yapacağı' iddiası yalanlandı
Suriye'de muhaliflerin 'kimyasal saldırı yapacağı' iddiası yalanlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ