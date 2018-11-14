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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kişiye ait aracı yakarken, bir evin duvarına da ırkçı sloganlar yazdı.

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kişiye ait aracı yakarken, bir evin duvarına da ırkçı sloganlar yazdı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:46
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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

RAMALLAH 

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Nablus kentine bağlı Ufer köyünde bir aracı yakarken, bir evin duvarına da ırkçı sloganlar yazdı.

Ateşe verilen aracın köyde ikamet eden Muhammed Şuheda'ya ait olduğu, saldırıyı gerçekleştirenlerin köyün yakınında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminden geldiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 500 bine yakın Yahudi yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yahudi YerleşimcilerBatı şeriaırkçı Saldırı
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