Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 30 aracı kundakladı

KUDÜS

Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yaklaşık 30 aracı kundakladığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'ün Şafat Mülteci Kampı ile En-Naura beldesinde Filistinlilere ait yaklaşık 30 aracı kundakladı. Söz konusu kişilerin ayrıca araçların üzerine Arap ve İslam düşmanlığını içeren ifadeler yazdığı belirtildi.

İsrail polis sözcüsü Luba Samri konuya dair yaptığı yazılı açıklamada ise Şafat Mülteci Kampı ile kuzey kesimindeki Ramat Shlomo Yahudi yerleşim birimi arasında yol boyu park edilen Filistinlilere ait 20, En-Naura beldesinde de 8 aracın kundaklandığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, İsrail polisinin saldırılarla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.