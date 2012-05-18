Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

“Ya anlaşarak ya da anlaşamayarak bir sonu gelecek''

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, her şeyin bir başı ve sonu olduğunu ifade ederek, Kıbrıs müzakerelerinin ya anlaşarak ya da anlaşamayarak bir sonunun geleceğini söyledi.

“Ya anlaşarak ya da anlaşamayarak bir sonu gelecek''

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, her şeyin bir başı ve sonu olduğunu ifade ederek, Kıbrıs müzakerelerinin ya anlaşarak ya da anlaşamayarak bir sonunun geleceğini söyledi.

18 Mayıs 2012 Cuma 15:03
379 Okunma
“Ya anlaşarak ya da anlaşamayarak bir sonu gelecek''

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, Lefkoşa'daki Şehit Turgut Ortaokulu'nun davetiyle KKTC'ye gelen Çanakkale Gazi İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Eroğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın da Çanakkale gibi şehitler diyarı olduğuna işaret ederek, okulların kardeş okul olup, çocukların karşılıklı ziyaretlerde bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Eroğlu, "Hayatları boyunca duyacakları bir isimdir Kıbrıs. Biz olayların içinde doğmadık ama üniversiteyi bitirince kendimizi olayların içinde bulduk. O gün bugündür gündem Kıbrıs. İnşallah bir sonraki gelişinizde tanınmış bir KKTC bulursunuz" dedi.

Çocukların kurduğu dostluğun hayat boyu devam edeceğini kaydeden Eroğlu, ileride hayata atıldıkları zaman da bu dostlukları arayacaklarını söyledi.

Rumların uzlaşmazlığının Kıbrıs Türkü'nü devlet sahibi yaptığını anlatan Eroğlu, bu uzlaşmazlığın ne kadar süreceğinin merak konusu olduğunu, Rumların, Kıbrıs'ta eşit haklara sahip bir halk daha olduğunu kabul etmesi halinde bir anlaşma yapılabileceğini ifade etti.

Eroğlu, anlaşmanın sadece Türk tarafına bağlı olmadığını, Rumların da samimi şekilde aynı şeyi istemesi gerektiğini kaydetti.

Rum tarafının Türk tarafının müzakere masasında tutarak, zamana oynamaya devam ettiğini dile getiren Eroğlu, Türk tarafının bütün uğraşının bir anlaşmaya varmak olduğunu belirterek, "Herşeyin başı ve sonu olduğuna göre, bu işin de ya anlaşarak ya da anlaşmayarak bir sonu geleceğine inanıyoruz" dedi.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 07:08
Anahtar Kelimeler:
Derviş Eroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ