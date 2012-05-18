“Ya anlaşarak ya da anlaşamayarak bir sonu gelecek''

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, Lefkoşa'daki Şehit Turgut Ortaokulu'nun davetiyle KKTC'ye gelen Çanakkale Gazi İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Eroğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın da Çanakkale gibi şehitler diyarı olduğuna işaret ederek, okulların kardeş okul olup, çocukların karşılıklı ziyaretlerde bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Eroğlu, "Hayatları boyunca duyacakları bir isimdir Kıbrıs. Biz olayların içinde doğmadık ama üniversiteyi bitirince kendimizi olayların içinde bulduk. O gün bugündür gündem Kıbrıs. İnşallah bir sonraki gelişinizde tanınmış bir KKTC bulursunuz" dedi.

Çocukların kurduğu dostluğun hayat boyu devam edeceğini kaydeden Eroğlu, ileride hayata atıldıkları zaman da bu dostlukları arayacaklarını söyledi.

Rumların uzlaşmazlığının Kıbrıs Türkü'nü devlet sahibi yaptığını anlatan Eroğlu, bu uzlaşmazlığın ne kadar süreceğinin merak konusu olduğunu, Rumların, Kıbrıs'ta eşit haklara sahip bir halk daha olduğunu kabul etmesi halinde bir anlaşma yapılabileceğini ifade etti.

Eroğlu, anlaşmanın sadece Türk tarafına bağlı olmadığını, Rumların da samimi şekilde aynı şeyi istemesi gerektiğini kaydetti.

Rum tarafının Türk tarafının müzakere masasında tutarak, zamana oynamaya devam ettiğini dile getiren Eroğlu, Türk tarafının bütün uğraşının bir anlaşmaya varmak olduğunu belirterek, "Herşeyin başı ve sonu olduğuna göre, bu işin de ya anlaşarak ya da anlaşmayarak bir sonu geleceğine inanıyoruz" dedi.