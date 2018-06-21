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"Ya AB kuralları değiştirir ya da hayır diyeceğiz"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, "İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel’e gidecek. Ya orada sığınmacıları savunmak için bile olsa yararlı bir teklif sunulur ya bu kuralları değiştiririz ya da biz hayır diyeceğiz." dedi.

"Ya AB kuralları değiştirir ya da hayır diyeceğiz"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, "İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel’e gidecek. Ya orada sığınmacıları savunmak için bile olsa yararlı bir teklif sunulur ya bu kuralları değiştiririz ya da biz hayır diyeceğiz." dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 14:07
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"Ya AB kuralları değiştirir ya da hayır diyeceğiz"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin (AB) göç ve sığınmacılar konusundaki politikasına ilişkin "(İtalya Başbakanı Giuseppe) Conte, Brüksel’e gidecek. Ya orada sığınmacıları savunmak için bile olsa yararlı bir teklif sunulur ya bu kuralları değiştiririz ya da biz hayır diyeceğiz." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini, RAI devlet televizyonundaki bir programda yaptığı açıklamada, Conte'nin, Brüksel’e gideceğini hatırlattı.

Salvini, "Ya orada sığınmacıları savunmak için bile olsa yararlı bir teklif sunulur ya bu kuralları değiştiririz ya da biz hayır diyeceğiz. Güvenliğimize fayda sağlayacak şeyleri konuşması için hem ben hem de hükümet Conte’ye tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya’nın her yıl AB'ye 6 milyar avro katkıda bulunduğunu belirten Salvini, ancak ülkesinin bu parayı "gözüne parmak sokulması" karşılığı gönderemeyeceğini anlattı.

"İnsani koruma konusunu gözden geçireceğiz"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın “dış sınırların korunması konusunda haklı olduğunu” dile getiren Salvini, ancak İtalya’nın yalnız bırakılmasının haksızlık olduğunu söyledi.

Salvini, "Durum gerçekten ağır ve Avrupa’da kimse bizi dinlemiyor. Gelen 100 kişiden sadece 7’si gerçek sığınmacı. İnsani koruma konusunu gözden geçireceğiz. Bu konuda objektif kriterler gerekiyor." diye konuştu.

Denizde kurtarılan göçmenlerin kuzeye veya güneye gitmek gibi iki seçeneği bulunduğunu vurgulayan Salvini, örneğin Tunus’ta herhangi bir savaş olmadığını kaydetti.

"Göçmenlere vatandaşlıkta daha fazla taviz kaos oluşturur”

İtalya'da yasal şekilde ikamet eden göçmenlerin çocuklarına doğduğu toprak esas alınarak vatandaşlık hakkı verilmesini içeren “Jus soli” isimli yasa tasarısıyla ilgili Salvini, "Biz kesinlikle Avrupa ülkeleri arasında daha fazla vatandaşlık veren ülkeyiz. Bu konuda daha da fazla taviz vermek kaosa yol açar." ifadelerini kullandı.

Kontrolden çıkmış göçün, sosyal çatışmaya yol açarak hem İtalyanlara hem de yabancılara zarar vereceğini dile getiren Salvini, sadece "kurallara uymayı ve yasa dışı göç ticaretini sonlandırmayı" istediğini aktardı.

"Çocukları okula göndermezseniz, onları sizden alırım”

Pazartesi günü açıkladığı ve çok tepki çeken ülkedeki Roman nüfusuna yönelik sayım yapma planıyla ilgili ise Salvini, "Çocukları okula göndermezseniz, onları sizden alırım. Roman tasarımcılar, eczacılar, sahne sanatçılarını memnuniyetle karşılıyoruz ama çok fazla suç işleyen de var." şeklinde konuştu.

Salvini, ülkedeki Roman nüfusunu tespit ederek İtalya'da yasa dışı bulunanları sınır dışı edeceklerini duyurmuştu.

AB ülkelerinin liderlerini Belçika'nın başkenti Brüksel'de 28-29 Haziran'da bir araya getirecek zirve öncesinde 24 Haziran Pazar günü sığınmacı konusunu görüşmek üzere "mini zirve" düzenlenecek. Mini zirveye İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya ve Malta'nın katılması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalya Başbakan Yardımcısı Ve İçişleri Bakanı Matteo SalviniMatteo Salvini
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