Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen turnuvada tek kadınlarda mücadele eden dünya 2 numarası Serena Williams, ikinci turda aynı ülkeden Madison Brengle ile karşılaştı.
Dört aylık sakatlığının ardından yeniden kortlara dönen 35 yaşındaki Serena Williams, dünya 72'ncisi rakibi karşısında pek varlık gösteremediği maçı 4-6, 7-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 kaybederek, turnuvaya veda etti.
Ablası 36 yaşındaki Venus Williams ise turnuvanın ilk tur maçında kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci turdaki rakibi Japon Naomi Osaka'nın karşına çıkamadı ve organizasyondan çekilmek zorunda kaldı.
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