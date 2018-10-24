Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93960
ALTIN
227.850
DOLAR
5.7481
STERLİN
7.4554
EURO
6.5879
Griffin'den kariyer rekoru
Griffin'den kariyer rekoru
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO desteği
Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO...
Resmi plakalı araç şarampole düştü: 1 şehit, 3 yaralı
Resmi plakalı araç şarampole düştü:...
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Willa kasırgası Meksika'yı vuruyor

Meksika'da Willa kasırgası, Sinaloa eyaletinde kıyı beldelerini, balıkçı köylerini ve sahile yakın çiftlikleri vurduktan sonra iç kesimlere ilerlemeye başladı.

Willa kasırgası Meksika'yı vuruyor

Meksika'da Willa kasırgası, Sinaloa eyaletinde kıyı beldelerini, balıkçı köylerini ve sahile yakın çiftlikleri vurduktan sonra iç kesimlere ilerlemeye başladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:42
0 Okunma
Willa kasırgası Meksika'yı vuruyor

Meksika'da etkili olan Willa kasırgası, Sinaloa eyaletinin iç kesimlere ilerlemeye başladı.

Yetkililer, 3. kategoriye çekilen Willa'nın rüzgar hızının saatte 195 kilometre olduğunu ve iç kesimlere ilerlerken etkisini kaybetmeye başladığını açıkladı.

Kıyı şeridini gece vuran kasırganın yol açtığı hasarın, elektrik ve iletişim hatlarındaki sıkıntılar nedeniyle henüz tespit edilemediği belirtildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi de Willa'nın Jalisco, Nayarit ve Sinaloa'nın bazı kesimlerinde aşırı yağışa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Acil durum görevlerinin sahil bölgelerinden 4 bin 250 kişiyi tahliye ettiği de bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Meksika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO desteği
Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO desteği
ABD'den Suudi Arabistanlı 21 yetkiliye vize yaptırımı
ABD'den Suudi Arabistanlı 21 yetkiliye vize yaptırımı
Trump: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay
Trump: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay
Sığınmacıların bekleyişi sürüyor
Sığınmacıların bekleyişi sürüyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Moskova’da
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Moskova’da
Kaşıkçı itirafı sonrası Suudi Arabistan'ı bekleyen muhtemel senaryolar
Kaşıkçı itirafı sonrası Suudi Arabistan'ı bekleyen muhtemel senaryolar
Kaşıkçı'nın dublörü Medeni kim?
Kaşıkçı'nın dublörü Medeni kim?
"Suudi Arabistan kriz içerisinde"
"Suudi Arabistan kriz içerisinde"
İran'da Erbain törenlerine 'saldırı hazırlığına' gözaltı
İran'da Erbain törenlerine 'saldırı hazırlığına' gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ