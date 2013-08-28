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Westerwelle'den BMGK ve Rusya'ya çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle, BMGK üyelerine, özellikle Rusya’ya, kitle imha silahlarının kullanımına karşı uluslararası toplumun ortak tutum alma fırsatını kullanma çağrısında bulundu.

Westerwelle'den BMGK ve Rusya'ya çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle, BMGK üyelerine, özellikle Rusya’ya, kitle imha silahlarının kullanımına karşı uluslararası toplumun ortak tutum alma fırsatını kullanma çağrısında bulundu.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 16:15
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Westerwelle'den BMGK ve Rusya'ya çağrı
BERLİN

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, İngiltere’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunacağı Suriye tasarısını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Westerwelle, Berlin’de ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi John Emerson'u kabulünde yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi üyelerine, özellikle Rusya’ya, kitle imha silahlarının kullanımına karşı uluslararası toplumun ortak tutum alma fırsatını kullanma çağrısında bulundu. Westerwelle, İngiltere'nin BMGK'ye sunacağı Suriye tasarısından duydukları memnuniyeti de ifade etti.

İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin BMGK'ye Suriye'deki kimyasal silah saldırısını kınayan ve sivilleri korumak için gerekli önlemlerin alınmasına yetki veren bir tasarı hazırladığını açıklamıştı.

Öte yandan, ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Alman haber ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, Suriye’ye askeri müdahale konusunun gelecek hafta düzenlenecek G-20 zirvesinde ele alınmasını istedi.

Uluslararası toplumun Suriye'de kimyasal silah kullanılmasıyla ilgili olarak boş duramayacağını vurgulayan Steinmeier, ancak askeri mantıkla düşünmenin aynı zamanda Suriye’deki siyasi çözüm olanaklarını engellediğini ifade etti.

Steinmeier, Alman hükümeti tarafından yürütülen dış politikayı da eleştirerek, Suriye konusunda Rusya ve ABD’yi bir araya getirmek için ciddi girişimde bulunulmadığına dikkati çekti.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 16:16
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