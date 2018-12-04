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Washington Post: ABD Kongresi Suudi Prens Muhammed'e karşı harekete geçmeli

Washington Post Yayın Kurulu, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi kontrol altına alınmazsa ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarına zarar vermeye devam edecek. Bu nedenle de Kongre harekete geçmeli." çağrısında bulundu.

Washington Post: ABD Kongresi Suudi Prens Muhammed'e karşı harekete geçmeli

Washington Post Yayın Kurulu, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi kontrol altına alınmazsa ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarına zarar vermeye devam edecek. Bu nedenle de Kongre harekete geçmeli." çağrısında bulundu.

04 Aralık 2018 Salı 09:55
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Washington Post: ABD Kongresi Suudi Prens Muhammed'e karşı harekete geçmeli

NEW YORK 

Washington Post Yayın Kurulu, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında "Sızdırılan yeni CIA bulguları, Muhammed bin Selman'ın aleyhindeki detaylara bir yenisini ekledi. Kongre harekete geçmeli" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Makalede, Wall Street Journal’ın CIA'nın gizli bir değerlendirmesine dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı’nın ekim ayında ölümünden önceki ve sonraki saatlerde, cinayeti işleyen ekibi denetlediği kaydedilen danışmanı Saud el-Kahtani’ye en az 11 mesaj gönderdiği ve bu mesajlar arasında "muhtemelen öldürme emrini" vermiş olabileceğini iddia ettiği anımsatıldı.

"Mantıklı bir değerlendirme Veliaht Prens'in bu işin sorumlusu olduğunu ortaya koyar"

ABD Başkanı Donald Trump ve yakınındakilerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğuna dair "doğrudan bir kanıt" ya da "kesin bir delil" olmadığını savunduğuna işaret edilen makalede, "Evet, ortada 'doğrudan bir delil' olmayabilir ama herhangi bir mantıklı değerlendirme Veliaht Prens'in bu işin sorumlusu olduğunu ortaya koyar. Trump yönetiminin bu sonucu reddetmesi, Suudi Arabistan'a karşı politikasının inkara dayalı olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaşıkçı cinayeti için bağımsız bir uluslararası soruşturmanın şart olduğuna dikkat çekilen makalede, Kongre üyelerinin de CIA Direktörü Gina Haspel'in ellerindeki kanıt ve cevaplar konusunda gerekli komiteleri bilgilendirmesi için ısrarcı olmaları gerektiği kaydedildi.

"Kongre harekete geçmeli"

Geçen hafta, ABD Senatosunun alt komitelerine sunulan ve Trump yönetiminin Yemen savaşında Suudi Arabistan’a verdiği desteği bitirmesini öngören karar tasarısının oy çokluğuyla kabul edildiği aktarılan makalede, bunun iyi bir adım olduğu ancak Kongre üyelerinin daha geniş çaplı bir yasaya destek vermesi gerektiği belirtildi.

Makalede, "Her partinin destek verdiği bir kanun tasarı, Suudi yönetiminde Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı kim varsa yaptırım uygulanmasını ve Suudi Arabistan'a tüm askeri satışların askıya alınmasını gerektirir. Böyle bir yasa, Savaş Yetkileri Kararı'nda bir değişiklik olarak sunulabilir." önerisinde bulunuldu.

Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker'ın "Suudi Arabistan, ABD'nin yarı önemli bir müttefiki. Ancak Suudi Arabistan ve Muhammed bin Selman aynı şey değil, Veliaht Prens kontrolden çıktı." ifadelerine yer verilen makalede, "Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmaz ve kontrol altına alınmazsa bu prens, ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarına zarar vermeye devam edecek. Bu nedenle de Kongre harekete geçmeli." değerlendirmesi yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Washington PostSuudi ArabistanCemal KaşıkçıCinayet
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