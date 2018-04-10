VW CEO’su Müller’in görevden alındığı iddiası

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Müller’in görevden alındığı öne sürüldü.

VW’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu'nda personel değişiklikleriyle ve Yönetim Kurulu üyelerinin özel sorumluluklarında değişikliklerle de bağlantılı olabilecek şekilde grubun yönetim yapısını daha da geliştirmeyi düşündüğü belirtilerek, “Bu, Yönetim Kurulu Başkanı'nın pozisyonunda bir değişikliği de içerebilir.” ifadesi kullanıldı.

Resmi bir açıklama yapılmadı

Bu hususlara dayanarak, Volkswagen AG İcra Kurulu Başkanı’nın, halihazırda İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun belirli üyeleriyle görüşmeler yaptığı aktarılan açıklamada “Bay Matthias Müller, olası değişikliklere katkıda bulunma konusundaki genel istekliliğini gösterdi.” denildi.

Söz konusu açıklama, Alman medyasında Müller’in görevinden ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Ancak şirketten Müller’in ayrılışına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.