Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110713
ALTIN
176.428
DOLAR
4.1028
STERLİN
5.8074
EURO
5.0664
Küçük İbo, 'İbrahim Küçük' Olmaktan Vazgeçti
Küçük İbo, 'İbrahim Küçük' Olmaktan...
Başkentray hizmete açılıyor
Başkentray hizmete açılıyor
'Biz zaten aynı milletiz'
'Biz zaten aynı milletiz'
Hatırası 5 asırdır ayakta
Hatırası 5 asırdır ayakta
Van kedilerine özel bakım
Van kedilerine özel bakım

VW CEO’su Müller’in görevden alındığı iddiası

Alman otomobil üreticisi Volkswagen CEO'su Matthias Müller’in görevden alındığı öne sürüldü.

VW CEO’su Müller’in görevden alındığı iddiası

Alman otomobil üreticisi Volkswagen CEO'su Matthias Müller’in görevden alındığı öne sürüldü.

10 Nisan 2018 Salı 16:30
0 Okunma
VW CEO’su Müller’in görevden alındığı iddiası

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Müller’in görevden alındığı öne sürüldü.

VW’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu'nda personel değişiklikleriyle ve Yönetim Kurulu üyelerinin özel sorumluluklarında değişikliklerle de bağlantılı olabilecek şekilde grubun yönetim yapısını daha da geliştirmeyi düşündüğü belirtilerek, “Bu, Yönetim Kurulu Başkanı'nın pozisyonunda bir değişikliği de içerebilir.” ifadesi kullanıldı.

Resmi bir açıklama yapılmadı

Bu hususlara dayanarak, Volkswagen AG İcra Kurulu Başkanı’nın, halihazırda İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun belirli üyeleriyle görüşmeler yaptığı aktarılan açıklamada “Bay Matthias Müller, olası değişikliklere katkıda bulunma konusundaki genel istekliliğini gösterdi.” denildi.

Söz konusu açıklama, Alman medyasında Müller’in görevinden ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Ancak şirketten Müller’in ayrılışına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
VolkswagenMatthias Müller
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'de darbe girişimi ve elebaşının liderliği sorgulanıyor
FETÖ'de darbe girişimi ve elebaşının liderliği sorgulanıyor
ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor
ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
48 saat içinde kararımızı vereceğiz
48 saat içinde kararımızı vereceğiz
Lufthansa, grev nedeniyle 800’den fazla uçuşu iptal etti
Lufthansa, grev nedeniyle 800’den fazla uçuşu iptal etti
Johnson ve Le Drian Duma'daki saldırıyı görüştü
Johnson ve Le Drian Duma'daki saldırıyı görüştü
Almanya'daki saldırılara tepkiler devam ediyor
Almanya'daki saldırılara tepkiler devam ediyor
Hatırası 5 asırdır ayakta
Hatırası 5 asırdır ayakta
'15 Temmuz'un ilk şehidi'nin ismi Afganistan'da yaşatılacak
'15 Temmuz'un ilk şehidi'nin ismi Afganistan'da yaşatılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ