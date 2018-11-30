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Vitsas: Türkiye ile bazı meseleleri çözmeyi başardık

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı meseleleri çözmeyi başardık ama en önemlisi durmuş olan ikili temaslara yeniden başlandı. Bilgi alışverişinin katkısı var" dedi.

Vitsas: Türkiye ile bazı meseleleri çözmeyi başardık

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı meseleleri çözmeyi başardık ama en önemlisi durmuş olan ikili temaslara yeniden başlandı. Bilgi alışverişinin katkısı var" dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 10:58
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Vitsas: Türkiye ile bazı meseleleri çözmeyi başardık

ATİNA 

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, yabancı medya kuruluşlarının muhabirleriyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile düzensiz göçün engellenmesi konusunda görüşmelerde bulunduklarını belirten Vitsas, "Türkiye, Meriç'te var gücüyle devriyeler düzenliyor. Biz de bu tarafta çalışmalar yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Vitsas, "Bakan Soylu ile bazı meseleleri çözmeyi başardık ama en önemlisi durmuş olan ikili temaslara yeniden başlandı. Bilgi alışverişinin katkısı var." ifadelerini kullandı.

Vitsas, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek amacıyla yapmayı planladığı İstanbul ziyaretinin ardından Soylu ile Atina'da bir araya gelmelerinin mümkün olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ile göçmen mutabakatında yaşanan sorunların Yunanistan'dan kaynaklandığını iddia ettiğini belirten Vitsas, "Şimdi (Türkiye'ye göçmenlerin) iade sürecinin yavaş ilerlediğini ve yeterli olmadığını söylerseniz evet, kabul ederim ancak iltica prosedürlerini takip etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vitsas, mültecilerin iltica başvurusunu AB'ye giriş yaptıkları ilk ülkede gerçekleştirmelerini şart koşan Dublin Sözleşmesi'nin yenilenmesine mültecileri almak istemeyen bazı ülkelerin itiraz ettiğini anlatarak, bu nedenle mülteci yükünü çekenler başta olmak üzere bazı AB üyesi ülkelerin geçici anlaşma yapmayı planladıklarını söyledi.

Vitsas, bu geçici anlaşmaya imza atan ülkelerin de göçmenlere yönelik AB fonlarından daha fazla faydalanmasının sağlanacağını ifade etti.

Edirne'de yılın 10 ayında büyük çoğunluğu Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 60 bin düzensiz göçmen yakalanmıştı. AB-Türkiye mutabakatının ardından Ege Denizi'nden göçmen geçişi yüzde 97 azalmıştı.

Yaklaşık 10 bin mülteci kapasiteli Ege adalarında 15 binin üzerinde mülteci konaklıyor. Kamplardaki kötü yaşam koşulları, sivil toplum örgütleri tarafından yoğun şekilde eleştirilirken Yunan makamları, kampların boşaltılması için mültecilerin taşınmasını hızlandırdı. Aralık ayı sonuna kadar 4 bin mültecinin daha ana karaya taşınması hedefleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas
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