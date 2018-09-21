Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97287
ALTIN
243.845
DOLAR
6.2627
STERLİN
8.2713
EURO
7.3824
Her unutuyorum diyen kişi alzaymır değildir
Her unutuyorum diyen kişi alzaymır...
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Antalya bilişim şehri olma yolunda
Antalya bilişim şehri olma yolunda

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın, geçirdiği rahatsızlık sonucu 61 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın, geçirdiği rahatsızlık sonucu 61 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

21 Eylül 2018 Cuma 09:38
7 Okunma
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

HANOI

Vietnam'da yerel medyada yer alan haberlerde, 2016 yılında devlet başkanlığı görevine gelen Tran Dai Quang'ın, Hanoi'deki bir askeri hastanede yerel saatle 10.00 sularında hayatını kaybettiği belirtildi.

Son zamanlarda sağlık durumu ağırlaşan Devlet Başkanının, yurt içinde ve yurt dışında tedavi gördüğünü belirten hastane yetkilileri, Quang'ın rahatsızlığı hakkında bilgi paylaşmadı.

Quang'ın en son Komünist Parti'nin bir Politbüro toplantısında ve Çinli bir delege için verilen resepsiyonda halkın karşısına çıktığı kaydedildi. Quang, devlet başkanı olmadan önce kamu güvenliği bakanıydı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VietnamTran Dai QuangVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tanzanya’da feribot battı: 86 ölü
Tanzanya’da feribot battı: 86 ölü
İsrail'in plastik mermileri yolundan döndüremedi
İsrail'in plastik mermileri yolundan döndüremedi
Kanada turizm dergisinden Türkiye çağrısı
Kanada turizm dergisinden Türkiye çağrısı
"Han el-Ahmer'i yıkma kararının sonucu felaket olur"
"Han el-Ahmer'i yıkma kararının sonucu felaket olur"
Trump'tan yeni siber güvenlik stratejisi
Trump'tan yeni siber güvenlik stratejisi
ABD'den İran'a suçlama
ABD'den İran'a suçlama
AB üyesi ülkelerden Han el-Ahmer açıklaması
AB üyesi ülkelerden Han el-Ahmer açıklaması
Filipinler'de heyelan
Filipinler'de heyelan
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ