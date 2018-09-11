Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92659
ALTIN
248.287
DOLAR
6.4693
STERLİN
8.3997
EURO
7.4891
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı

Vietnam'da halka 'köpek eti yemeyin' çağrısı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de şehrin imajına zarar verdiği ve uygunsuz şekilde yetiştirilenlerin kuduz hastalığı yayabileceği gerekçesiyle halka "köpek eti yemeyin" çağrısı yapıldı.

Vietnam'da halka 'köpek eti yemeyin' çağrısı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de şehrin imajına zarar verdiği ve uygunsuz şekilde yetiştirilenlerin kuduz hastalığı yayabileceği gerekçesiyle halka "köpek eti yemeyin" çağrısı yapıldı.

11 Eylül 2018 Salı 16:10
0 Okunma
Vietnam'da halka 'köpek eti yemeyin' çağrısı

Vietnam'da başkent Hanoi Belediye Başkanı Yardımcısı Nguyen Van Suu, belediyenin internet sitesinde yayımlanan mesajda, köpek ve kedilerin katledilmesinden ve etlerinin tüketilmesinden yabancıların rahatsız olduğunu, bu durumun başkentin imajını zedelediğini belirtti.

Kent sakinlerine köpek ve kedi eti yemeye son vermeleri çağrısında bulunan Suu, yerel hükümetlere eti için köpek ve kedi yetiştirirken kuduz riskine karşı toplumu bilinçlendirme talimatı verdi.

Yetkililer, Hanoi'de 493 bin köpek ve kedinin bulunduğunu ve bunların yüzde 10'dan fazlasının ticari amaçlarla yetiştirildiğini kaydetti.

Vietnamlı pek çok kişi, köpek eti yemenin dayanıklılığı artırdığına inanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
VietnamNguyen Van Suu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'ın hedefindeki muhalif Kürt gruplar
İran'ın hedefindeki muhalif Kürt gruplar
Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu
Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu
BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis'ten İdlib çağrısı
BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis'ten İdlib çağrısı
'AB ekonomiyle Myanmar ordusunu can evinden vurabilir'
'AB ekonomiyle Myanmar ordusunu can evinden vurabilir'
Nijer'e malzeme taşıyan 732 tır Benin'de mahsur kaldı
Nijer'e malzeme taşıyan 732 tır Benin'de mahsur kaldı
Kuveyt'te geniş çaplı askeri toplantı
Kuveyt'te geniş çaplı askeri toplantı
Beyaz Saray yeni Trump-Kim zirvesi için çalışıyor
Beyaz Saray yeni Trump-Kim zirvesi için çalışıyor
Almanya’da camiye saldırı
Almanya’da camiye saldırı
Filistinli çocuğun ailesi hayatından endişeli
Filistinli çocuğun ailesi hayatından endişeli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ