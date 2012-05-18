ADANA - Şimşek, ''Adana Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni ve Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkıları olan kişilerin ödüllendirileceği bir törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



En düşük vergi diliminde olan asgari ücret üzerindeki vergi yükünü oldukça azalttıklarını ifade eden Şimşek, ''Asgari ücretin üzerindeki vergiyi, 4 çocuklu ve eşi çalışmayan için sıfıra indirdik. Bir asgari ücretlinin eşi çalışmıyorsa, 3 çocuk sahibiyse, oran yüzde 0,7. Eskiden asgari ücretli üzerindeki gelir vergisi yükü yüzde 12,8 civarındaydı. Biz onu yüzde 0 ile yüzde 5,5 oranına düşürdük. Dolayısıyla hem gelir, hem de kazançlar üzerinde vergileri çok ciddi bir şekilde azalttık. Gerek çalışanımızın, gerekse üreticimizin vergi yükünü aşağı çektik. Vergi yükü özellikle asgari ücretin üzerinde çok ciddi şekilde azaltıldı'' diye konuştu.

Çağlayan: Mali disiplin önemli

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da yaptığı konuşmada, Türkiye'de mali disiplinin son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

''Geçmişte bizim başımızın belası olan, bugün Yunanistan'ı, Portekiz'i sıkıntıya sokan şey, kamu borçlarının gelirlerine oranları arasındaki uçurumdur. Avrupa'nın borç oranı yüzde 88'dir. Bunlar bize yeter mi, tabi ki yetmez. İşsizliği daha fazla azaltıp, istihdamı daha da artırmalıyız. Avrupa ülkelerinde borç yüklerinin fazla olması, onları bu hale getirdi. Avrupa krizi tam 10 tane hükümetin başını yedi. Yunanistan siyasi istikrarı mumla arar hale geldi. Yunanistan Avrupa'nın büyük bir çıbanı olmuştur. Dünya Avrupa'daki avro bölgesinin ne olacağını bilemiyor. Yunanistan'ın yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Akıbetini bilen yok. Ama Türkiye 2023 hedeflerini ortaya koymuştur. Bu hedeflerimizi gözünüzün önüne getirin, bunların hepsini hayata geçirmek için çalışıyoruz. İstikbalimizi ve istiklalimizi bize hediye eden ecdadımızın yerlerinde rahat uyumasını istiyoruz. Bu kapsamda Türkiye'yi müreffeh hale getirmenin yolu, siyasi ve ekonomik istikrarı devam ettirmekten geçiyor"