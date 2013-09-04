Venezuela karanlığa gömüldü

CARACAS



Venezuela'daki ana enerji dağıtım şebekesinde meydana gelen arıza, ülkenin yüzde 70'inin elektriksiz kalmasına neden oldu.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro, günün büyük kısmında 23 eyaletten 14'üne elektrik verilemediğini, ancak sorunun bazı bölgelerde giderilmeye başladığını bildirdi.



Elektrik kesintisiyle ilgili "sabotaj" olasılığı üzerinde duran Maduro, kesintiden "aşırı sağcıların" sorumlu olduğunu ileri sürdü.



Kesinti, başta Caracas olmak üzere pek çok bölgede trafiğin aksamasına yol açtı, bazı yerlerde metro hizmeti bir süreliğine verilemedi.





AA