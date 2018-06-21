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Venezuela'da yüksek enflasyon asgari ücrete yine zam getirdi

Venezuela'da enflasyon yükselmeye devam ederken Devlet Başkanı Maduro, asgari ücrete zam yapıldığını açıkladı.

Venezuela'da yüksek enflasyon asgari ücrete yine zam getirdi

Venezuela'da enflasyon yükselmeye devam ederken Devlet Başkanı Maduro, asgari ücrete zam yapıldığını açıkladı.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:48
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Venezuela'da yüksek enflasyon asgari ücrete yine zam getirdi

CARACAS

Venezuela'da enflasyon yükselmeye devam ederken asgari ücrete yıl içinde dördüncü kez zam yapıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, asgari ücrete yapılan zammı dün bir grup işçiye hitap ettiği sırada açıkladı.

Son zamla Venezuelalı birçok işçi, evlerine ayda, karaborsada 1,85 dolara tekabül eden 5 milyon bolivardan biraz fazla para götürecek.

Ekonomik krize giden süreç

Venezuela, 1950'den 1980'lerin başına kadar istikrarlı bir ekonomiye sahipti ve 1982'de Latin Amerika'nın en zengin ekonomisi olarak anılıyordu.

İlk enflasyon krizini 1989'da (yüzde 84,5), daha sonra 1996'da (yüzde 99,9) yaşayan Venezuela'da 1998'de iktidara gelen sosyalist lider Hugo Chavez döneminde ekonomide iyileşme kaydedildi, 2010'da 8 bolivar bir dolardı. Şu anda ise 1 dolar 2,5 milyon bolivar.

Uzmanlar, Venezuela'da bu yıl fiyatların yüzde 2 bin oranında artabileceğini dile getiriyordu.

Uluslararası Para Fonuna göre (IMF), Latin Amerika ülkesinde geçen yıl enflasyon oranı yüzde 720 oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaEnflasyonAsgari
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