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Venezuela'da muhalif lider Lopez'in cezası kesinleşti

Venezuela'da yüksek mahkeme, muhalif lider Leopoldo Lopez'e verilen 14 yıl hapis cezasını onadı.

Venezuela'da muhalif lider Lopez'in cezası kesinleşti

Venezuela'da yüksek mahkeme, muhalif lider Leopoldo Lopez'e verilen 14 yıl hapis cezasını onadı.

17 Şubat 2017 Cuma 10:36
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Venezuela'da muhalif lider Lopez'in cezası kesinleşti

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da yüksek mahkeme, muhalif lider Leopoldo Lopez'e verilen 14 yıl hapis cezasını onadı.

Yüksek Mahkeme, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan Lopez hakkında verilen 14 yıl hapis cezasının onandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez ise dün Lopez'in eşi Lilian Tintori ile görüşen ve muhalif liderin serbest bırakılması için çağrıda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı Venezuela'ya karşı "saldırganca" davranmakla suçladı.

Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden Lopez'in eşiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, muhalif liderin "derhal" serbest bırakılmasını istemişti.

Lopez, aldığı ceza nedeniyle 2019'da yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışamayacak.

Muhalefetteki Voluntad Partisinin lideri Leopoldo Lopez, 2014 başında düzenlenen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerin baş aktörü haline gelmişti. 18 Şubat 2014'te başkent Caracas'ta yetkililere teslim olan Lopez hakkındaki cinayet ve terörizm suçlamaları ise gözaltına alınmasından bir süre sonra düşürülmüştü.

Lopez hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor ve mahkeme heyetinin tanıklarının dinlenmesine izin vermediğini ileri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney AmerikaVenezuelaLeopoldo LopezDelcy Rodriguez
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