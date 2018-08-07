Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95177
ALTIN
204.446
DOLAR
5.2481
STERLİN
6.8030
EURO
6.0752
Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi
Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Play-off'taki muhtemel rakipler belli oldu
Play-off'taki muhtemel rakipler belli oldu
Anavarza'da tarihe yolculuk
Anavarza'da tarihe yolculuk
Minderde erkek hegemonyası bitti
Minderde erkek hegemonyası bitti

Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklara döküldü

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'nun cumartesi günü uğradığı suikast girişiminin ardından başkent Caracas'ta binlerce kişi destek gösterisi düzenledi.

Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklara döküldü

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'nun cumartesi günü uğradığı suikast girişiminin ardından başkent Caracas'ta binlerce kişi destek gösterisi düzenledi.

07 Ağustos 2018 Salı 09:31
18 Okunma
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklara döküldü

Venezuela'da geçen cumartesi günü suikast girişimine uğrayan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun destekçileri sokaklara dökülerek destek gösterisi yaptı.

Maduro başkanlığındaki Komünist Partinin rengi olan kırmızı giyen binlerce Venezuelalı, ülkenin suikast girişiminden sonra bir arada durduğunu göstermek için başkent Caracas'ta yürüdü. Göstericiler ellerinde bayraklar ve Maduro'nun fotoğraflarını taşıdı.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, etkinlikte kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, suikast girişiminin arkasındaki 6 kişinin tutuklandığını söyledi.

Bu kişilerin, Venezuela yasalarının öngördüğü cezayı alacağını vurgulayan Arreaza, "Kimseye acıma olmayacak." dedi.

Arreaza, suikast girişiminin arkasında "Kolombiya oligarşisi" ve "Kuzey Amerika emperyalizmi" olduğunu iddia etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaNicolas Maduro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı
Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları resmen başladı
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları resmen başladı
Kanada'dan Suudi Arabistan'a cevap
Kanada'dan Suudi Arabistan'a cevap
California tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
California tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
Avrupa ülkelerine iltica başvuruları yüzde 15 azaldı
Avrupa ülkelerine iltica başvuruları yüzde 15 azaldı
İtalya'da otoyoldaki kaza patlamaya neden oldu
İtalya'da otoyoldaki kaza patlamaya neden oldu
'Macaristan, Romanya ve Ukrayna ile ilişkileri düzeltemeyecek'
'Macaristan, Romanya ve Ukrayna ile ilişkileri düzeltemeyecek'
Brezilya'da başkanlık seçimi öncesi adaylar belli olmaya başladı
Brezilya'da başkanlık seçimi öncesi adaylar belli olmaya başladı
İsrail-Hamas anlaşmasının detayları belli oldu iddiası
İsrail-Hamas anlaşmasının detayları belli oldu iddiası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ