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Venezuela'da göstericiler Chavez'in çocukluğunun geçtiği evi yaktı

Venezuela'da devam eden hükümet karşıtı gösterilerde eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in çocukluğunun geçtiği evin ateşe verildiği bildirildi.

Venezuela'da göstericiler Chavez'in çocukluğunun geçtiği evi yaktı

Venezuela'da devam eden hükümet karşıtı gösterilerde eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in çocukluğunun geçtiği evin ateşe verildiği bildirildi.

23 Mayıs 2017 Salı 11:55
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Venezuela'da göstericiler Chavez'in çocukluğunun geçtiği evi yaktı

ARACAS

Venezuela'da devam eden hükümet karşıtı gösterilerde eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in çocukluğunun geçtiği evin ateşe verildiği bildirildi.

Muhalif milletvekili Pedro Luis Castillo, göstericilerin, ülkenin batısındaki Barinas kentinde Chavez'in çocukluk yıllarının geçtiği evi ateşe verdiğini söyledi.

Göstericilerin kentte Ulusal Seçim Konseyinin bölge bürosu dahil olmak üzere hükümet binalarını da yaktığı belirtildi.

Venezuela'da süren gösteriler sırasında haftasonunda başkent Caracas'ta hükümet destekçisi 21 yaşındaki bir genç üzerine benzin dökülerek yakılmıştı.

Ülkedeki gösterilerde ölenlerin sayısının 49'a yükseldiği açıklanmıştı.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Venezuela'da mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 49 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı, birçok kişi gözaltına alındı.

Muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor. Maduro ise protestolara katılan aşırı sağcı radikallerin suç çeteleriyle iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaChavez
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