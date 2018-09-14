Vatikan'da Pensilvanya'da ortaya çıkan çocuk istismarı görüşüldü

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da ABD Piskoposlar Konferansından bir delegeyi kabul etti.

Papa'nın ABD'li kardinallerle görüşmesinde gündemi Pensilvanya eyaletinde ortaya çıkan çocuklara yönelik cinsel istismar skandalı oluşturdu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Piskoposlar Konferansı Kardinali Daniel DiNardo, Papa ile "Amerikan Katolik Kilisesi'ndeki ahlaki krizi" görüştüklerini söyledi.

Başka bir etkinlikte de yeni 130 piskoposa hitap eden Papa, çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarına "ruhsal yarıklar" ile "varoluşsal boşluğun" neden olduğunu dile getirerek, bu konunun özüne inilmesi gerektiğini belirtti.

Papa, rahipler ile ilahiyat öğrencilerine özellikle dikkat verilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'de binden fazla çocuğa cinsel istismar

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Bu arada, Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano, Papa'nın, çocuk istismarı suçlamaları yüzünden geçen ay istifa eden Kardinal Theodore McCarrick ile ilgili iddiaları 2013 yılından beri bilmesine karşın eyleme geçmediğini söyleyerek Papa Franciscus'u istifaya davet etmişti.

Çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka

Katolik Kilisesi'nin dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) de Katolik Kilisesi görevlilerinin çocuk istismarları hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, aldığı sistematik kararlar nedeniyle geçen 10 yılda papazlara, on binlerce çocuğa tecavüz ve tacizde bulunma ortamı sağlamakla suçlanmıştı. Vatikan ise 2014 yılının ocak ayında 400 papazın önceki iki yılda çocuklara cinsel istismar suçlaması nedeniyle eski Papa 16. Benediktus tarafından papazlık görevinden çıkarıldığını kabul etti ancak kiliseye yönelik eleştirilerde bu sayının çok daha fazla olması gerektiği kaydedildi.