Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98684
ALTIN
192.190
DOLAR
4.6248
STERLİN
6.1907
EURO
5.4085
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
Fransa'da sel can aldı
Fransa'da sel can aldı
Yaşayan Osmanlı ruhu
Yaşayan Osmanlı ruhu
ECE ELEKTRİKLENDİ
ECE ELEKTRİKLENDİ
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"

'Vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Münbiç'i de terörden temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını duyunca çantalarımızı hazırlamıştık. Dünden itibaren de vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz." dedi.

'Vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Münbiç'i de terörden temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını duyunca çantalarımızı hazırlamıştık. Dünden itibaren de vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz." dedi.

05 Haziran 2018 Salı 13:58
0 Okunma
'Vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Münbiçliler olarak artık evlerine ve vatanlarına döneceklerini belirterek, "Birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Münbiç'i de terörden temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını duyunca çantalarımızı hazırlamıştık. Dünden itibaren de vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz." dedi.

Münbiç doğumlu Cuma, yaptığı açıklamada, son yaşanan gelişmelerin Münbiçliler ve Suriyeli Türkmenler için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamaların kendileri açısından "vatana dönüş haberi" diye karşılık bulduğunu belirten Cuma, gelişmelerin aslında büyük çabaların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Cuma, Türkiye'nin siyasi, diplomatik çalışmalarının sonucu olarak bugün Münbiç'teki gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabii aynı zamanda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının da sonucunu görüyoruz bugün. Biz artık Münbiçliler olarak evimize ve vatanımıza döneceğiz. Birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Münbiç'i de terörden temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını duyunca çantalarımızı hazırlamıştık. Dünden itibaren de vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık bekliyoruz. Biz döneceğiz, Türk askeri ayağını Münbiç'e bastığı andan itibaren biz de yanlarında olacağız."

"Benim evimde PKK'lı teröristler var"

Münbiç'te ABD ve Türk askerlerinin olacağının bilgisine ulaştıklarını ve bölgedeki en güvendikleri unsurun da Türk askeri olduğunu aktaran Cuma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Suriyeliler olarak tek bir tarafa güveniyoruz o da Türkiye. Türkiye olduğu sürece her şey insani boyutta olacaktır. Allah'ın izniyle yakın zamanda Münbiç'e evimize dönüyoruz. Ben Münbiç doğumluyum. Şu anda benim evimde PKK'lı teröristler var. Nereden geldiğini bilmediğim yüzü maskeli terör örgütü, benim evimde oturuyor. Ben bir an önce evimin vatanımın terörden temizlenmesini istiyorum."

Münbiç'in temizlenmesini sevinçle karşıladıklarını ancak bunun devamının da getirilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Cuma, Suriye Türkmen Meclisi olarak önümüzdeki günlerde Süleyman Şah Türbesi'ni de koruyacak şekilde temizliğin yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye sınırındaki terör unsurlarının olduğu her noktanın temizlenmesine katkı sağlamak istediklerini dile getiren Muhammed Vecih Cuma, bölgenin terörden temizleneceği günün hayalini kurduklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkmen MeclisiMuhammed Vecih Cuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pasifik'in güneyinde rekor mercan kaybı
Pasifik'in güneyinde rekor mercan kaybı
'Türkçe derslerinin iptal edilmesi gündemde değil'
'Türkçe derslerinin iptal edilmesi gündemde değil'
Myanmar ordusu eğitimli Arakanlı Müslümanları hedef alıyor
Myanmar ordusu eğitimli Arakanlı Müslümanları hedef alıyor
Fransa'da sel can aldı
Fransa'da sel can aldı
Esed rejimi BM'yi çaresiz bırakıyor
Esed rejimi BM'yi çaresiz bırakıyor
Katar'a yönelik abluka 1 yaşında
Katar'a yönelik abluka 1 yaşında
Hawaii'de lavlar 117 evi yok etti
Hawaii'de lavlar 117 evi yok etti
Gazze 'Milyonluk Kudüs' gösterisine hazırlanıyor
Gazze 'Milyonluk Kudüs' gösterisine hazırlanıyor
ABD büyükelçisinin Almanya'yı eleştirmesi tepki çekti
ABD büyükelçisinin Almanya'yı eleştirmesi tepki çekti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ