'Varlıklarımıza el konulmasına tepkisiz kalamayız'

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarına el konulmasına ilişkin, haklarını hukuk yoluyla arayacaklarını söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na davetli yabancı haber ajansı temsilcileriyle yaptığı görüşmede konuşan Putin, "Rusya'nın varlıklarına el konulmasına tepkisiz kalamayız. Yasal yolları kullanarak çıkarlarımızı koruyacağız" dedi.

Putin, Lahey Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin bu tür davalarda aldığı kararların Avrupa Enerji Şartı Antlaşması'nı imzalayan ülkeler için bağlayıcı hüküm taşıdığını ancak Rusya'nın bu anlaşmayı onaylamadığı ve dolayısıyla mahkeme kararını kabul etmediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rus mahkemelerinin, yabancıların mal varlığına el konulmasına imkan sağlayacak karar almasını umut ettiğini söylemişti.

Lavrov, "Rusya'ya karşı bu gibi davranışlar sergileyen ülkelerin devlet katılımı olan şirketlerine ait varlıklara el konulabilmesi için Rusya mahkemelerinin de bu yönde karar almalarını umut ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

Lahey Tahkim Mahkemesi, Rus Yukos petrol şirketinin usulsüz kamulaştırıldığı gerekçesiyle Rusya'yı 50 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti. Cezanın tahsil edilmesi için Belçika ve Fransa'da bulunan Rusya'ya ait varlıklara el konulduğu açıklanmıştı.