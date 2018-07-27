Vanuatu'da yanardağ faaliyete geçti

Büyük Okyanustaki ada ülkesi Vanuatu'da yanardağın faaliyete geçmesi üzerine Ambea Adası'nın tüm sakinleri tahliye ediliyor.

BBC'nin haberinde, hafta sonundan bu yana kül püskürten Manaro Voui volkanı nedeniyle Ambea Adası'nda yaşayan 11 bin vatandaşın, ivedilikle diğer adalara taşınması kararı alındığı bildirildi.

Acil durum yetkilileri, uyarı seviyesinin, yanardağda "orta derecede bir patlama" olabileceği anlamına gelen 2. kategoriye yükseltildiğini ve adanın eylül ayından bu yana ikinci kez tamamen boşaltılacağını kaydetti.

Dünya'nın en büyük deprem ve volkan alanı Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Manaro Voui'de en son 2015'te patlama meydana geldi. Bu patlama 5 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.