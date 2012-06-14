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Uzlaşma hükümeti yakın

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Mısır seçimlerinin hemen ardından yeni Filistin hükümetini açıklaması bekleniyor

Uzlaşma hükümeti yakın

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Mısır seçimlerinin hemen ardından yeni Filistin hükümetini açıklaması bekleniyor

14 Haziran 2012 Perşembe 14:54
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Uzlaşma hükümeti yakın
KUDÜS - Filistin'de son üç yıldır bir türlü sonuçlanmayan Hamas-Fetih müzakelerinde nihai sona gelindiği bildirildi. 

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Kahire'de bir araya gelen Hamas ve Fetih yöneticileri, yeni bakanlar kurulu listesi üzerinde büyük ölçüde anlaştı. Bu amaçla, gelecek hafta başında son rötuşları yapmak üzere Hamas siyasi büro üyesi Musa Ebu Marzuk ve Fetih'in üst düzey temsilcileri, Kahire'de son kez bir araya gelecek. Bu toplantıya ayrıca, Filistin Ulusal İnisiyatifi lideri Mustafa Barguti ve İslami Cihad lideri Halid el-Batsh da davet edildi. 
Son anda bir aksilik olmazsa, Filistin Devlet Başkanı ve FKÖ lideri Mahmud Abbas yeni kabineyi, 17 Haziran'daki Mısır seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, Ramallah'daki başkanlık binası Mukata'da açıklayacak. 
Hamas ve Fetih, Mayıs 2011'de, Doha ve Kahire'de süren uzun görüşmelerin ardından yeni bir ulusal uzlaşma hükümeti kurma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Anlaşmaya göre, ilk aşamada seçimlere kadar görev yapacak bir geçici hükümet kurulacak, geçici hükümetle Gazze'nin yeniden inşasına girişilecek, ardından da altı senedir seçimlerin yapılamadığı Filistin'de genel seçimlere gidilecek.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 06:54
Anahtar Kelimeler:
Hamas
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